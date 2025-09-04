Lúng túng vì đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đường Tôn Đức Thắng bất ngờ 'đứng hình' 04/09/2025 11:45

(PLO)- Hệ thống đèn tín hiệu dành cho người đi bộ trên đường Tôn Đức Thắng bất ngờ ngừng hoạt động khiến người dân gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm khi sang đường.

Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh về tình trạng hệ thống đèn tín hiệu dành riêng cho người đi bộ tại đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM) bất ngờ ngừng hoạt động, gây không ít khó khăn, nguy hiểm cho việc sang đường, đặc biệt là trong những khung giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn.

Anh Nguyễn Thanh Sơn (ngụ phường Bình Trưng) chia sẻ trải nghiệm đầy lo lắng vào tối ngày 3-9 khi anh đón xe buýt số 88 lên đường Tôn Đức Thắng để đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi đến gần vạch qua đường được thiết kế riêng cho người đi bộ, anh nhiều lần bấm nút yêu cầu sang đường, tuy nhiên hệ thống đèn cảnh báo vẫn hoàn toàn không hoạt động.

"Không chỉ đèn tín hiệu phía trên mà cả đèn LED dưới vỉa hè, vốn dùng để cảnh báo và tăng cường an toàn ban đêm cũng tắt lịm. Tôi đứng đợi khá lâu nhưng không thấy tín hiệu đèn, cuối cùng đành phải giơ tay xin đường để băng qua. Xe cộ trên đường Tôn Đức Thắng thì lao vun vút, mỗi lần băng qua như đánh cược với rủi ro, rất sợ” - anh Sơn nói.

Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ ngừng hoạt động tối 3-9.

Chung cảm nhận, chị Cao Thị Thu Tâm (ngụ phường Bến Thành), một người dân thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này cho biết hệ thống đèn cho người đi bộ hoạt động rất chập chờn.

“Có lúc thì đèn vẫn hoạt động bình thường, nhưng cũng nhiều lúc tôi bấm mãi không thấy tín hiệu. Đặc biệt vào giờ tan tầm, xe cộ đông đúc, người dân rất cần tín hiệu để sang đường an toàn thì đèn lại tắt” - chị Tâm nói và cho rằng hệ thống đèn này thực sự hữu ích, giúp người đi bộ yên tâm khi băng qua những con đường đông đúc như Tôn Đức Thắng.

Chị Tâm hy vọng hệ thống được duy trì ổn định, đồng thời được nhân rộng tại các tuyến đường trọng điểm khác của thành phố.

Trước những phản ánh từ người dân, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết việc bật/tắt hệ thống đèn cảnh báo chỉ vạch đi bộ không thuộc thẩm quyền của Trung tâm, mà do lực lượng CSGT phụ trách điều tiết.

Trong một số trường hợp, đặc biệt là khi có đoàn xe ưu tiên hoặc cần dẫn đoàn, lực lượng CSGT sẽ chủ động tắt đèn để đảm bảo lưu thông thông suốt. Bên cạnh đó, vào các khung giờ cao điểm, nếu lượng người đi bộ quá đông và liên tục kích hoạt đèn để sang đường, có thể gây ra ùn tắc cục bộ. Do đó, CSGT cũng có thể tạm thời tắt đèn để ưu tiên điều tiết dòng phương tiện trên đường.

Đường Tôn Đức Thắng có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn.

Tuy vậy, Trung tâm cũng nhấn mạnh rằng đơn vị vẫn thường xuyên giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống đèn cảnh báo này. Trong sáng nay (4-9), đơn vị đã cử nhân viên trực tiếp xuống kiểm tra tại khu vực đường Tôn Đức Thắng. Kết quả ghi nhận cho thấy hệ thống đèn đã được khôi phục và hiện đang hoạt động trở lại bình thường.

Trước đó, từ cuối tháng 6, TP.HCM đã triển khai lắp đặt hệ thống đèn cảnh báo chỉ vạch đi bộ (màu xanh - đỏ) tại khu vực trước số 18 đường Tôn Đức Thắng. Đây cũng là lần đầu tiên TP.HCM thí điểm lắp đèn cảnh báo để người đi bộ có thể dừng cả dòng xe cộ đang lưu thông để sang đường an toàn, đúng luật.

Giải pháp này mang lại hiệu quả tốt, hướng dẫn, định hình vị trí dừng cho người bộ hành, tăng cường an toàn hơn khi có hệ thống bổ sung. Chính vì vậy, TP.HCM sẽ bổ sung thêm từ 2-3 vị trí (trục đường Lê Lợi, Pasteur) khu vực có mật độ người qua lại đông để xem xét, tổng kết đánh giá trước khi xem xét nhân rộng mô hình này.