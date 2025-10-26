Man City thua sốc, Arsenal vững vàng trên đỉnh Premier League 26/10/2025 23:09

(PLO)- Thi đấu bế tắc, Man City thua sốc 0-1 trước Aston Villa trên sân khách ở vòng 9 Premier League. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục bay cao khi hạ gục Crystal Palace với tỷ số 1-0.

Bước vào trận đấu ở vòng 9 Premier League, Man City tổ chức đội hình dâng cao tấn công, với sức mạnh vượt trội, The Citizens dồn Aston Villa về phần sân nhà.

Tuy Man City chiếm lợi thế nhưng Aston Villa mới là đội tạo ra cơ hội đầu tiên. Phút 20, từ tình huống tấn công hiếm hoi ở quả đá phạt góc, Matty Cash đón bóng rồi khống chế một nhịp để loại bỏ Bernardo Silva rồi tung cú sút bằng chân trái uy lực, bóng hướng đến góc xa khung thành, thủ thành Man City bất lực cản phá, 1-0 nghiêng về Aston Villa.

Nhận bàn thua sớm, Man City sốc lại đội hình và tổ chức tấn công, phút 22, Phil Foden nhả bóng vừa tầm để Erling Haaland băng lên, tiếc là cú dứt điểm của Haaland quá nhẹ, chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Martinez.

Erling Haaland bị phong tỏa hoàn toàn và không có nhiều bóng để dứt điểm. Ảnh: EPL

Tinh thần của Aston Villa lên rất cao, thậm chí ở những phút cuối hiệp 1, tỷ lệ kiểm soát bóng và dứt điểm của chủ nhà Aston Villa vượt trội so với Man City. Lối chơi phòng ngự phản công của Aston Villa phát huy tác dụng, hàng công Man City không thể tìm ra được khoảng trống nào để dứt điểm. Kết thúc hiệp 1, Man City tạm bị dẫn trước 0-1.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi Man City kiểm soát ở những phút đầu, tuy nhiên bàn thắng quân bình tỷ số vẫn chưa đến với đội khách. Aston Villa tổ chức phòng ngự chắc chắn, những pha phản công nhanh mang lại nguy hiểm, khung thành của Man City luôn đặt trong tình trạng báo động sau mỗi lần Aston Villa phản công.

Phút 61, Man City tạo ra cơ hội ngon ăn đáng chú ý, từ pha phối hợp tấn công bên cánh trái, bóng lộn xộn trong vòng cấm, Savinho tung cú sút nhưng không vượt qua hàng rào Aston Villa, tiền đạo người Brazil tiếp tục dứt điểm nhưng bị Pau Tores cản phá ngay trước vạch vôi, CĐV Man City chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.

HLV Pep Guardiola đã tung hết những cầu thủ tấn công như Doku hay Cherki vào sân nhưng hiệu quả vẫn chưa đến. Hàng thủ của Aston Villa hoạt động kín kẽ, ngăn chặn hoàn toàn các cú dứt điểm của Man City.

Man City thua sốc bế tắc trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của Aston Villa. Ảnh: EPL

Kết thúc trận đấu, Man City chấp nhận trắng tay ở vòng 9 khi để thua Aston Villa với tỷ số 0-1. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Man City trước Aston Villa trên sân Villa Park. Đánh mất 3 điểm, Man City mất cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng khi kém Arsenal đến 6 điểm.

Trong khi đó, Arsenal có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Crystal Palace, giành được 3 điểm, Pháo thủ xây chắc ngôi đầu với 22 điểm sau 9 vòng đấu.