Manulife chi trả gần 3,2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng ở An Giang 26/08/2025 09:26

(PLO)- Trường hợp chi trả này liên quan đến khách hàng qua đời vì ung thư giai đoạn cuối, Manulife và đơn vị phân phối là VietinBank đã hướng dẫn gia đình nhận quyền lợi.

Hai năm trước, vào tháng 8-2023, chị D.T.N.A. (ngụ Long Xuyên, An Giang) đã tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ “Điểm tựa thịnh vượng” của Manulife, được phân phối qua ngân hàng VietinBank chi nhánh An Giang.

Khách hàng còn mua thêm các sản phẩm đính kèm là “Trợ cấp y tế mở rộng”, “Bệnh lý nghiêm trọng mở rộng” và “Hỗ trợ đóng phí dành cho người được bảo hiểm” để gia tăng quyền lợi bảo vệ.

Đầu năm 2024, chị được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối và qua đời vào giữa năm 2025 sau quá trình điều trị. Nhận được thông tin, Manulife và VietinBank đã chủ động hướng dẫn gia đình thực hiện các thủ tục yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Manulife hy vọng sẽ là chiếc ô bảo vệ gia đình bạn khi xảy ra biến cố.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, gia đình khách hàng đã nhận được gần 3,2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm, gồm: 2 tỷ đồng bồi thường tử vong; gần 1,1 tỷ đồng quyền lợi hỗ trợ đóng phí; và 100 triệu đồng quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối (được chi trả trong quá trình điều trị).

Trước đó, trong vụ tai nạn lật tàu tại Hạ Long cuối tháng 7, Manulife cũng đã chi trả hơn 9,2 tỷ đồng cho gia đình 6 nạn nhân. Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Manulife Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng gần 4.000 tỷ đồng.