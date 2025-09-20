Máy phát điện Nhật Trường Minh: Đồng hành cùng mọi công trình lớn nhỏ 20/09/2025 11:02

(PLO)- Hơn một thập kỷ cung cấp máy phát điện cho các nhà máy, công trình và khu công nghiệp trên toàn quốc, Nhật Trường Minh đang từng bước mở rộng dấu ấn trong lĩnh vực năng lượng dự phòng.

Với mạng lưới phân phối thiết bị chính hãng, dịch vụ tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và chính sách hậu mãi rõ ràng, Nhật Trường Minh đã và đang trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều đơn vị sản xuất lớn.

Uy tín được xây dựng với hơn 10 năm kinh nghiệm

Đại lý phân phối máy phát điện uy tín uy tín tại Việt Nam.

Hoạt động từ năm 2013, Nhật Trường Minh hiện là một trong những đơn vị phân phối máy phát điện được nhiều doanh nghiệp sản xuất, nhà máy và công trình tin tưởng lựa chọn. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp đã cung cấp 1.200+ thiết bị và trực tiếp triển khai 1.000+ dự án trên khắp cả nước.

Nhật Trường Minh còn đảm nhận vai trò tư vấn giải pháp điện dự phòng phù hợp cho từng quy mô sử dụng thực tế, từ hộ gia đình, khách sạn, cơ sở y tế đến các khu công nghiệp lớn.

Đa dạng các dòng máy nhập khẩu cao cấp

Các sản phẩm máy phát điện tại Nhật Trường Minh trải dài từ các dòng máy công suất nhỏ cho hộ gia đình đến công suất lớn cho khu công nghiệp, phù hợp nhiều phân khúc khách hàng.

Doanh nghiệp hiện đang phân phối chính hãng các dòng máy phát điện đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc như: Benzen Power, Cummins, Airman, Mitsubishi, Denyo,... Đây đều là những thương hiệu đã khẳng định chất lượng trên toàn cầu, nổi bật với khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và tuổi thọ cao.

Giá cả cạnh tranh, đầu tư xứng đáng

Máy phát điện chất lượng cao, chi phí đầu tư hợp lý.

Nhật Trường Minh định vị sản phẩm ở phân khúc đầu tư xứng tầm, nghĩa là chi phí ban đầu hợp lý, hiệu suất vận hành cao, ít khấu hao và tiết kiệm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng về lâu dài.

Nhờ nguồn cung ổn định và mối quan hệ lâu năm với nhà sản xuất, doanh nghiệp luôn đảm bảo mức giá cạnh tranh, đặc biệt là với các đơn hàng dự án và khách hàng mua số lượng lớn. Bảng giá sản phẩm được cung cấp minh bạch, kèm theo giải thích rõ ràng về thông số và hiệu năng của từng dòng máy.

Bảo hành, hậu mãi minh bạch

Tất cả sản phẩm đều được bảo hành chính hãng, kèm quy trình đổi trả linh hoạt nếu có lỗi từ nhà sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và giao hàng, thanh toán minh bạch. Toàn bộ thủ tục đều được chuẩn hóa, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Đặc biệt, mỗi đơn hàng đều có hóa đơn, hợp đồng và chứng từ pháp lý đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị đầu tư công, xây dựng, đấu thầu hoặc doanh nghiệp cần chứng minh chi phí hợp lệ.

Tư vấn tận tâm, hiểu đúng nhu cầu

Tại Nhật Trường Minh, tư vấn không dừng ở khâu giới thiệu sản phẩm mà là quá trình đồng hành để đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho từng nhu cầu sử dụng thực tế. Trước mỗi dự án, đội ngũ kỹ thuật sẽ khảo sát tận nơi, đo đạc tải tiêu thụ, từ đó tư vấn cấu hình máy đúng công suất, tối ưu hiệu suất và chi phí vận hành.

Ngoài ra, bộ phận tư vấn hoạt động 24/7, hỗ trợ qua điện thoại, email sẽ giúp khách hàng giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi nhanh chóng, từ lựa chọn thiết bị đến hướng dẫn vận hành và bảo trì sau lắp đặt.

Khẳng định năng lực qua các dự án tiêu biểu toàn quốc

Nhật Trường Minh chứng minh bằng những dự án thực tế, trải dài từ Bắc vào Nam, tiêu biểu như:

● Máy phát điện Mitsubishi 30kVA được lắp đặt cho hộ gia đình tại Kim Sơn, Ninh Bình.

● Lắp đặt máy phát điện Cummins 50kVA cho Bệnh viện Mắt Quy Nhơn.

● Máy phát điện 200kVA Benzen Power được lắp đặt tại khu công nghiệp Hải Phòng.