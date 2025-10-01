Mở rộng hệ sinh thái ưu đãi, VPBank nâng tầm trải nghiệm thẻ tín dụng 01/10/2025 11:23

(PLO)- VPBank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc đem đến những trải nghiệm chi tiêu phong phú và tối ưu cho khách hàng sở hữu thẻ tín dụng.

Ngay trong tháng 10, chủ thẻ tín dụng VPBank có cơ hội tiếp cận hàng loạt ưu đãi độc quyền chưa từng có.

Kho ưu đãi toàn diện, phủ rộng các ngành hàng

“Hot” nhất là chương trình hợp tác cùng các nhà bán lẻ công nghệ hàng đầu, mang đến cơ hội sở hữu iPhone 17 với mức giảm giá lên đến 4,5 triệu đồng khi mua tại Cellphones, TikTok Shop, Thế Giới Di Động hay FPT Shop.

Song song đó, chương trình khuyến mại “Con đường ưu đãi 2025” tại Hà Nội và TP.HCM, mang đến một không gian ưu đãi sống động ngay giữa những tuyến phố sầm uất. Trong khuôn khổ chương trình, VPBank dành tặng AirPods cho 10 khách hàng có tổng chi tiêu cao nhất mỗi tuần, đồng thời triển khai hàng loạt ưu đãi trực tiếp tại hơn 70 cửa hàng ăn uống và mua sắm. Tại phố Phan Xích Long (TP.HCM), khách hàng có thể thoải mái lựa chọn ẩm thực với ưu đãi giảm 20% tối đa 300.000 đồng tại các thương hiệu nổi tiếng như The Pizza Company, San Fu Lou, King BBQ hay Bonchon, đồng thời tận hưởng ưu đãi mua sắm tại ALAND, PNJ hay Di Động Việt.

VPBank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng tại các thương hiệu uy tín.

Ở Hà Nội, loạt tuyến phố Trung Hòa, Bà Triệu, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế và Bùi Thị Xuân trở thành điểm đến lý tưởng với nhiều lựa chọn ẩm thực phong phú từ Thai Market, Stirling Steaks, PepperLunch cho đến Chang Modern Thai Cuisine, Shamoji hay Hải sản Long Ngư, cùng với ưu đãi mua sắm hấp dẫn tại DMC Store, SIXDO, Innisfree, PNJ, MAZANO hay BOO. Chương trình kéo dài đến 30-11.

Trước đó, kể từ tháng 4-2025, VPBank đã ra mắt VPBank Day vào ngày 15 hàng tháng, đem đến ưu đãi giảm giá sâu tại hơn 16 đối tác lớn, gồm: Traveloka, Vietnam Airlines, Lazada, Shopee, TikTok Shop, Apple.com hay Samsung. Sau 5 tháng triển khai, chương trình đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực từ khách hàng. Ngoài ra, VPBank còn triển khai ưu đãi giảm 50% tối đa 500.000 đồng khi thanh toán tại hơn 40 nhà hàng Michelin & Fine Dining ở Hà Nội và TP.HCM, chương trình kéo dài đến hết 31-12-2025; ưu đãi miễn phí upsize tại Highlands Coffee dành riêng cho chủ thẻ Mastercard; ưu đãi giảm đến 800.000 đồng khi đặt phòng khách sạn và vé máy bay trên Agoda (áp dụng đến 31-10-2025).

VPBank Day vào ngày 15 hàng tháng sẽ mang đến nhiều ưu đãi giảm giá sâu.

Với hệ thống ưu đãi phủ sóng tại hơn 800 điểm chấp nhận thẻ trên toàn quốc, VPBank đã kiến tạo nên một mạng lưới lợi ích toàn diện, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của khách hàng từ những tiện ích hàng ngày cho đến các dịch vụ cao cấp. Bước sang năm 2025, ngân hàng định hình rõ nét hệ sinh thái thẻ xoay quanh ba trụ cột: Shopping - Travel - Wellbeing. Nếu Shopping mang đến trải nghiệm mua sắm thông minh với ưu đãi từ công nghệ, thời trang đến ẩm thực; Travel mở ra hành trình khám phá với nhiều ưu đãi hấp dẫn từ vé máy bay, phòng khách sạn và dịch vụ du lịch uy tín; Wellbeing đồng hành khách hàng trong việc chăm sóc và phát triển bản thân thông qua những đặc quyền đẳng cấp. Sự cộng hưởng giữa mạng lưới ưu đãi rộng khắp và ba trụ cột chiến lược đã giúp VPBank xây dựng một hệ sinh thái thẻ toàn diện, nơi khách hàng vừa tối ưu chi tiêu vừa tận hưởng phong cách sống hiện đại đầy cảm hứng.

Chi tiêu càng nhiều - lợi ích càng lớn

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới ưu đãi, VPBank cũng chú trọng nâng cao trải nghiệm thanh toán thông minh. Ngân hàng đã tích hợp thẻ tín dụng VPBank với các nền tảng thanh toán không chạm hàng đầu gồm Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay và VPPay. Khi sử dụng các phương thức hiện đại này, khách hàng được hoàn tiền trực tiếp tại hơn 15 đối tác như GS25, Circle K hay Pizza Company...

Đặc biệt, VPBank đang triển khai hàng loạt chương trình thử thách chi tiêu đầy thú vị ngay trên nền tảng VPBank NEO. Trong đó, nổi bật là thử thách chi tiêu để nhận ngay eVoucher từ các thương hiệu Shopee, Lazada, Go!, Circle K, Phúc Long, Katinat hay Gogi House. Cụ thể, từ nay đến 31-12-2025, chủ thẻ Mastercard có cơ hội nhận eVoucher từ 200.000 đến 300.000 đồng mỗi tháng với các mức chi tiêu linh hoạt từ 1 đến 10 triệu đồng. Chương trình dành cho thẻ VISA và JCB kéo dài đến 28-2-2026, tặng eVoucher 200.000 đồng cho khách hàng chi tiêu từ 500.000 đồng hoặc thực hiện từ 3 đến 7 giao dịch mỗi tháng với tổng chi tiêu từ 1 đến 10 triệu đồng. Bên cạnh đó là thử thách chi tiêu Tap&Pay và chi tiêu online, khách hàng chỉ cần thực hiện những giao dịch đầu tiên hoặc gia tăng tần suất thanh toán là có thể nhận voucher 100.000 đồng.

Đây không chỉ là một chiến lược khuyến khích chi tiêu thông minh, mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao trải nghiệm tài chính, giúp khách hàng vừa tận hưởng các dịch vụ tiện ích, vừa tối ưu hóa chi phí. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 hoặc truy cập website https://www.vpbank.com.vn/uu-dai.