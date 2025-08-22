Mua nhà trả góp bằng lương có khả thi? 22/08/2025 15:50

(PLO)- Kéo dài thời gian vay mua nhà trả góp và lựa chọn sản phẩm phù hợp chính là giải pháp giúp các gia đình có mức thu nhập vừa phải sở hữu nhà.

Trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng nhanh, khoảng cách giữa khả năng chi trả và thực tế thị trường ngày càng lớn, việc tìm kiếm giải pháp để sớm an cư là một câu hỏi cấp thiết.

Lời giải cho vấn đề này đã được bàn thảo sâu tại talkshow “Mua nhà trả góp bằng lương”, do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty Nam Long Land tổ chức ngày 22-8 tại TP.HCM, mang đến những góc nhìn đa chiều cho hành trình mua nhà trả góp.

Ai có thể mua nhà và cần chuẩn bị những gì?

Một trong những giá trị lớn nhất mà tọa đàm mang lại là việc lượng hóa cụ thể các điều kiện cần và đủ để một gia đình trẻ có thể bắt đầu hành trình an cư. Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, một chuyên gia tài chính - bất động sản, cho biết việc mua nhà trả góp đòi hỏi sự chuẩn bị dài hơi và kỷ luật tài chính nghiêm ngặt.

"Cụ thể, người mua nhà cần đáp ứng các tiêu chí nền tảng như có công việc ổn định tối thiểu 3 năm; phù hợp nhất là gia đình trẻ với cả hai vợ chồng đều có việc làm; chấp nhận một lối sống tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu giải trí trong ít nhất 5 năm; tổng thu nhập ổn định của gia đình phải trên 20 triệu đồng/tháng và quan trọng nhất là phải có khoản tiết kiệm ban đầu trên 500 triệu đồng, tương đương 30% giá trị căn hộ" - Tiến sĩ Đinh Thế Hiển phân tích.

TS Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính - bất động sản.

Với một căn hộ tiêu chuẩn 64m², để trả góp trong 15 năm, một gia đình cần có thu nhập tối thiểu 26,3 triệu đồng/tháng cho một căn hộ bình dân (giá khoảng 2,2 tỉ đồng). Con số này sẽ tăng lên 33,3 triệu đồng/tháng cho căn hộ trung bình (khoảng 2,86 tỉ đồng) và 45,8 triệu đồng/tháng cho phân khúc trung cấp.

Tuy nhiên, theo TS. Hiển, một phương án khác là kéo dài thời gian vay lên 20 năm. Với giải pháp này, một gia đình có thu nhập 24 triệu đồng/tháng đã có thể bắt đầu kế hoạch mua nhà trả góp cho một căn hộ bình dân. Tương tự, gia đình thu nhập 30 triệu đồng/tháng có thể hướng đến căn hộ trung bình nếu chọn kỳ hạn vay 20 năm.

Các giải pháp dễ thở và hướng đi chiến lược

Để giải quyết những yêu cầu tài chính khắt khe, tọa đàm cũng mở ra những giải pháp thực tiễn để giảm bớt áp lực cho người mua.

Về phía doanh nghiệp, đại diện Tập đoàn Nam Long đã giới thiệu chương trình "Easy Pay", một công cụ được thiết kế để hạ thấp rào cản ban đầu.

Thay vì phải có đủ 30%, người mua chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn nhà, phần còn lại được hỗ trợ vay với lãi suất cố định trong 3-5 năm. Giải pháp này giúp các gia đình trẻ dễ dàng kiểm soát dòng tiền và giảm áp lực trong những năm đầu tiên khi mua nhà trả góp.

Tọa đàm không chỉ dừng lại ở các giải pháp tài chính trước mắt mà còn định hướng một tầm nhìn dài hạn, nơi ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là một tài sản tích lũy bền vững.

Ông Tô Anh Hùng, Cố vấn tài chính Cộng đồng VWA, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn giá trị thật thay vì chạy theo giá rẻ, và khuyến nghị người mua nên ưu tiên các khu đô thị tích hợp được quy hoạch đồng bộ.

Các chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng chia sẻ giải pháp tài chính cho người mua nhà trả góp tại tọa đàm sáng 22-8.

Chiến lược này gắn liền với xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh như Biên Hòa, Bình Chánh hay Bến Lức. Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh quỹ đất trung tâm TP.HCM hạn hẹp, việc mở rộng tầm nhìn ra các khu vực này là hướng đi tất yếu.

Các dự án đô thị tại đây không chỉ cung cấp môi trường sống chất lượng mà còn sở hữu tiềm năng tăng giá vượt trội nhờ các đại dự án hạ tầng như sân bay quốc tế Long Thành. Điều này đồng nghĩa với việc mua nhà trả góp hôm nay vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa là một khoản đầu tư an toàn cho tương lai.