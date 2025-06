Nam A Bank huy động thành công vốn vay từ Symbiotics 16/06/2025 14:54

Theo đó, khoản tài trợ trên sẽ được Nam A Bank ưu tiên phân bổ cho các chương trình tín dụng xanh. Đặc biệt là hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư kinh doanh và sử dụng xe điện.

Cụ thể, các nguồn vốn huy động từ Symbiotics sẽ được ưu tiên tài trợ cho các lĩnh vực như phát triển năng lượng tái tạo, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số gắn liền với giảm phát thải carbon. Đồng thời đầu tư vào các ngành nghề tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng – đặc biệt là tại các khu vực dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu.

Giao dịch viên tư vấn sản phẩm huy động vốn cho khách hàng tại quầy

Bên cạnh đó, Nam A Bank hiện đang triển khai nhiều gói vay ưu đãi dành cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực nông thôn. Các chương trình này nhằm đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, xóa bỏ rào cản về giới trong hoạt động kinh doanh, từ đó hỗ trợ phát triển hệ sinh thái tài chính công bằng và bền vững.

Từ đầu năm đến nay, Nam A Bank liên tục gia tăng nguồn vốn nước ngoài từ các đối tác Global Climate Partnership Funds (GCPF), The Bank of New York Mellon, The Shanghai Commercial & Savings Bank (SCSB), Symbiotics Investments SA,…