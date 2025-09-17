Ngành y tế TP.HCM và những dấu ấn đột phá 17/09/2025 07:42

(PLO)- Thông van tim bào thai, ghép gan cho trẻ em cùng chuyển đổi số y tế đã từng bước đưa ngành y tế TP.HCM thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.

Tháng 5-2025, BV Từ Dũ (TP.HCM) phối hợp với BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) thực hiện thông van tim can thiệp bào thai một ca dị tật tim bẩm sinh phức tạp cho sản phụ người Singapore.

Những kỳ tích ấn tượng

Đây là trường hợp thông van tim can thiệp thứ chín tại TP.HCM nhưng được đánh giá là ca khó nhất do thai còn rất nhỏ (22 tuần tuổi, nặng 600 g) và tình trạng bệnh lý đặc biệt nặng.

Êkíp đã tiến hành lần can thiệp đầu tiên vào ngày 22-5 song chưa thành công. Đến ngày 28-5, sau khi chuẩn bị kỹ và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca can thiệp lần hai đã thành công tốt đẹp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chúc mừng và trao bằng khen cho Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) sau ca thông van tim bào thai thứ chín. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sở Y tế TP.HCM nhận định ca thông van tim can thiệp thứ chín là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển y học bào thai và kỹ thuật chuyên sâu tại TP.HCM. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư khen, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trao bằng khen cho hai BV.

Ông Thuấn đánh giá thành công của ca thông van tim can thiệp này là minh chứng cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận, làm chủ và tiên phong ứng dụng những kỹ thuật chuyên sâu.

Ngoài thành tựu nêu trên, mới đây BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) đã thực hiện thành công ca ghép gan cho trẻ em đầu tiên từ người hiến chết não.

Ca thông van tim bào thai thứ chín góp phần đưa Việt Nam thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực, đồng thời cũng là dấu ấn của ngành y tế TP. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi (21 tháng tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông cũ) từ khi sinh ra đã có dấu hiệu vàng da và ngày càng nặng. Đến khi hai tháng tuổi, thấy mắt bé vàng nhiều hơn gia đình mới đưa đến BV Nhi đồng 2.

Các bác sĩ (BS) xác nhận bé bị bệnh lý về gan mật, suy gan giai đoạn cuối, không thể điều trị bằng thuốc. Khi bé được bảy tháng tuổi, các xét nghiệm cho thấy bé cần ghép gan gấp. Gia đình đã quyết định làm các xét nghiệm để ghép gan từ người cha, song kết quả là anh không đủ điều kiện vì mỡ máu cao.

Từ năm 2023 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện 28 ca ghép gan. Ảnh: BVCC

Không lâu sau, BV Nhi đồng 2 thông báo có một lá gan từ người hiến chết não sẵn sàng hiến cho bé. Đây là ca ghép gan từ người hiến chết não đầu tiên của BV và diễn ra thành công vào đầu tháng 4-2025.

TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2, cho biết đây là ca ghép gan thứ 50 tại BV. Ca ghép không chỉ là cột mốc quan trọng về chuyên môn mà còn mở ra hướng đi mới trong việc cứu sống trẻ em mắc bệnh gan mạn tính. Trước đó, phần lớn ca ghép gan tại đây là từ người hiến sống, chủ yếu là cha mẹ bệnh nhi.

Để TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe ASEAN, xây dựng y tế thông minh không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với chiến lược rõ ràng, sự quyết tâm của ngành y tế và sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, ngành y tế TP đang từng bước thực hiện mục tiêu này. PGS-TS-BS NGUYỄN ANH DŨNG, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Êkíp BV Nhi đồng 2 thực hiện ca ghép gan cho bệnh nhi 21 tháng tuổi bị suy gan giai đoạn cuối. Ảnh: BVCC

“Mở rộng ghép gan từ người hiến chết não là xu hướng tất yếu, phù hợp với định hướng y học hiện đại, tăng khả năng cứu sống bệnh nhi. Trong khi nguồn hiến từ cha mẹ ngày càng hạn chế, việc đẩy mạnh ghép từ người chết não sẽ là giải pháp quan trọng cho tương lai” - BS Thạch nhấn mạnh.

Chuyển đổi số hướng đến y tế thông minh

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, nhận định nhiều năm qua, ngành y tế TP đã và đang nỗ lực chuyển đổi số, nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Trong đó, có thể kể đến ứng dụng tư vấn, khám chữa bệnh từ xa (telemedicine). Ứng dụng giúp kết nối BS khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế với các BS chuyên khoa tại các BV đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của TP; hỗ trợ chuyên môn từ xa với những tình huống khó, hiếm gặp.

Các chuyên gia tại BV Đại học Y Dược TP.HCM hội chẩn trực tuyến về hai ca bệnh nặng tại Đắk Lắk và Đồng Tháp. Ảnh: NP

Ngoài ra, từ năm 2016, ngành y tế TP đã ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) để theo dõi và quản lý bệnh truyền nhiễm.

Chưa hết, nhiều ứng dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng khác cũng được triển khai như sàng lọc và can thiệp giảm tác hại do rượu bia; hệ thống sàng lọc nguy cơ tiền đái tháo đường, đái tháo đường; nền tảng số trong quản lý HIV/AIDS, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giám sát bệnh nhân.

Nhiều người dân đánh giá rất tiện lợi khi sử CCCD trong khám chữa bệnh BHYT.

“Ngành y tế TP đang tiếp tục mở rộng các nền tảng số trong quản lý dịch bệnh mới nổi giúp nâng cao năng lực ứng phó nhanh chóng, chính xác và hiệu quả” - BS Dũng nhấn mạnh.

Sự xuất hiện của một robot nhỏ gọn với đôi mắt xanh sáng và giọng nói rõ ràng đã khiến nhiều người đến khám bệnh tại BV Nhân Dân Gia Định không khỏi bất ngờ. Ảnh: BVCC

Về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị, dấu ấn đầu tiên tại tuyến y tế cơ sở là triển khai máy chụp X-quang phổi có tích hợp AI tại Trạm y tế xã đảo Thạnh An. Kế đến là hàng loạt ứng dụng AI tại các BV đa khoa, chuyên khoa khác nhau trên địa bàn TP cho thấy AI đã thật sự tạo thêm nhiều giá trị tích cực.

Nhờ có bệnh án điện tử nên nhiều người đi khám không phải chờ đợi do đặt lịch khám online từ trước. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cuối cùng, không thể không kể đến là hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) tại các BV. Nhiều năm qua, các BV đều nỗ lực và dần chuyển đổi từ hồ sơ giấy sang điện tử để lưu trữ thông tin bệnh nhân an toàn, dễ dàng truy xuất và chia sẻ giữa các cơ sở y tế; rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính; BS có thời gian tập trung điều trị cho bệnh nhân, giảm thiểu sai sót y khoa…