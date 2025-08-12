Người đàn ông hành hung phụ nữ ở chung cư tại Hà Nội: Người vợ ở hiện trường có chịu trách nhiệm? 12/08/2025 06:00

(PLO)- Liên quan vụ người đàn ông hành hung người phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội, Thạc sĩ- Luật sư Nguyễn Trương Văn Tài (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ, củng cố chứng cứ và có thể quyết định khởi tố với tội danh phù hợp cho người đàn ông sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ.

Mới đây, tại sảnh chờ thang máy của một chung cư ở Hà Nội đã xảy ra vụ việc một người đàn ông hành hung một phụ nữ. Bước đầu, công an xác định giữa hai gia đình đã có mâu thuẫn từ trước. Khi nhìn thấy người phụ nữ ở tầng 1 của chung cư, người đàn ông đã đến nói chuyện rồi xảy ra tranh cãi. Người đàn ông sau đó đã yêu cầu người phụ xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã ra tay đánh chị.

Hiện cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với người đàn ông để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Trao đổi với PLO, Thạc sĩ- Luật sư Nguyễn Trương Văn Tài (Đoàn Luật sư TP.HCM) đã có những phân tích pháp lý liên quan vụ việc này.