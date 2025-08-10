Tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy 10/08/2025 20:00

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung phụ nữ ở Hà Nội.

Ngày 10-8, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi; ở chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đặng Chí Thành tại cơ quan công an. Ảnh CA

Như PLO đã thông tin, vào khoảng 0 giờ ngày 10-8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị NT (38 tuổi; trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công) về việc tối ngày 9-8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh, làm rõ người đánh chị T là Đặng Chí Thành. Tại cơ quan, Thành khai nhận hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước.

Tối ngày 9-8, Thành nhìn thấy chị NT ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi. Người đàn ông yêu cầu chị NT xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã ra tay hành hung.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.