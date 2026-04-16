Người dân tại TP.HCM đi chùa tắm Phật, cầu an dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Chiều 16-4, tại chùa Candarasi (phường Xuân Hòa, TP.HCM), lễ tắm Phật của đồng bào Khmer trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người dân tham dự.
Buổi lễ do Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Candarasi, chủ trì.
Theo ghi nhận của PLO, khuôn viên chùa chật kín phật tử và người dân, nhiều người chờ đợi gần hai giờ để được tham gia nghi thức vẩy nước thơm.
Không hơn thua, điều quan trọng là vượt lên chính mình
Tại đây, Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candarasi, nhấn mạnh ý nghĩa của việc cúng dường và làm phước trong đời sống tinh thần.
Lễ vật dâng lên chư tăng cần được chuẩn bị trong sự thanh tịnh, cả về hình thức lẫn tâm niệm. Nếu tâm chưa trong sáng, việc làm phước sẽ không trọn vẹn, giống như “dòng nước đục” khó lưu chuyển.
Nghi thức tắm Phật với việc rót nước từ trên cao xuống, được xem là biểu tượng của sự thanh lọc, gột rửa những điều chưa tốt và hướng con người đến điều thiện lành.
Mỗi người có thể làm phước để hồi hướng cho người đã khuất nhưng quan trọng là hiểu rõ ý nghĩa và thực hành bằng sự chân thành.
Nhân dịp năm mới, Hòa thượng cũng khuyến nhủ phật tử nhìn lại những điều chưa trọn vẹn trong năm cũ để điều chỉnh, không lặp lại sai lầm.
“Điều quan trọng không phải hơn thua với người khác mà là nỗ lực vượt lên chính mình” - Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Candarasi nói.
Tắm Phật, chúc phúc cha mẹ: Nét riêng trong Tết Chôl Chnăm Thmây
Có mặt từ sớm tại chùa, anh Thạch Sôre cho biết Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer có nhiều điểm khác biệt so với Tết Nguyên đán của người Kinh, từ thời điểm tổ chức đến các nghi thức đi kèm.
Theo anh, người Khmer đón Tết vào giữa tháng 4 dương lịch, sau khi kết thúc mùa vụ, trùng với thời điểm năm mới của các nước như Thái Lan, Campuchia, Lào.
Khác với người Kinh đón giao thừa vào ban đêm, thời khắc chuyển giao của người Khmer được xác định theo giờ cụ thể khi chư thiên giáng trần.
Chia sẻ về mong ước năm mới, anh cho biết người theo Phật giáo Nam tông thường cầu nguyện sự bình an, đồng thời mong có đủ nghị lực và sự kiên nhẫn để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống.
“Người Khmer tin vào nhân quả nên điều quan trọng là giữ tâm an, sống tốt để đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng” - anh nói.
Tương tự, chị Ngọc Bích (tên thường gọi do người Kinh đặt) đã chuẩn bị và mặc trang phục truyền thống của đồng bào Khmer khi đến chùa dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.
Tại đây, chị tham gia các hoạt động đón Tết với tâm niệm giữ sự trang nghiêm, thanh tịnh.
Chị bảo Tết Chôl Chnăm Thmây được chuẩn bị chu đáo từ không gian thờ tự, lễ vật đến các món ăn và trang phục, tạo nên không khí đặc trưng. Nổi bật là nghi thức tắm và chúc phúc cho cha mẹ, khi con cháu dùng nước thơm để tắm, bày tỏ lòng biết ơn, sau đó cha mẹ chúc phúc lại cho con.
“Khác với người Việt, nghi thức này thể hiện rõ nét lòng hiếu kính ngay trong dịp Tết” - chị chia sẻ.
Sống ở TP.HCM khoảng 20 năm, dù xa quê nhưng chị vẫn giữ thói quen đến chùa dịp Tết để tham gia nghi lễ, cầu mong gia đình bình an, cuộc sống thuận lợi.
Tắm Phật trong Tết Khmer mang ý nghĩa gì?
Trong đời sống văn hóa - tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam Bộ, Mahāsaṅkrānti (ngày đầu tiên) là thời khắc thiêng liêng đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.
Đây không chỉ là mốc thời gian theo lịch cổ truyền chịu ảnh hưởng thiên văn Ấn Độ, mà còn mở đầu cho một chu kỳ, gắn với quan niệm đón vị thần năm mới giáng hạ.
Tết diễn ra trong ba ngày, ngày đầu là thời điểm giao thừa đón chư thiên, ngày cuối đánh dấu sự chuyển sang năm mới hoàn toàn. Trước đó, người dân đã chuẩn bị các nghi thức như lập bàn vọng thiên, sắm lễ vật, xây núi cát và lễ tắm Phật.
Trong các nghi lễ, tắm Phật mang ý nghĩa thanh tịnh và hồi hướng công đức, bắt nguồn từ các tích truyện về Đức Phật. Nghi thức này tượng trưng cho việc gột rửa thân tâm, hướng con người đến đời sống thiện lành.
Theo thời gian, nghi thức được điều chỉnh cho phù hợp, trong đó việc tắm chư tăng được giản lược, thay bằng tắm kim thân Phật, thường diễn ra vào chiều ngày cuối Tết. Phật tử dùng nước thơm tắm lên tượng Phật để gửi gắm ước nguyện thanh lọc thân tâm, buông bỏ điều chưa thiện và khởi đầu năm mới an lành.
Việc tham dự lễ tắm Phật với tâm thành không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn góp phần nuôi dưỡng đạo đức, gắn kết cộng đồng và gìn giữ giá trị văn hóa của Phật giáo Nam tông trong đời sống hiện đại.
Đại đức CHÂU HOÀI THÁI, Phó trụ trì chùa Candarasi