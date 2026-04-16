Người dân tại TP.HCM đi chùa tắm Phật, cầu an dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 16/04/2026 19:03

(PLO)- Đông đảo người dân tại TP.HCM đến chùa Candarasi dự lễ tắm Phật, cầu an, thực hành nghi thức truyền thống và gửi gắm ước vọng năm mới an lành.

Chiều 16-4, tại chùa Candarasi (phường Xuân Hòa, TP.HCM), lễ tắm Phật của đồng bào Khmer trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Buổi lễ do Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Candarasi, chủ trì.

Khuôn viên chùa đã chật kín phật tử và người dân. Ảnh: HẢI NHI

Theo ghi nhận của PLO, khuôn viên chùa chật kín phật tử và người dân, nhiều người chờ đợi gần hai giờ để được tham gia nghi thức vẩy nước thơm.

Không hơn thua, điều quan trọng là vượt lên chính mình

Tại đây, Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candarasi, nhấn mạnh ý nghĩa của việc cúng dường và làm phước trong đời sống tinh thần.

Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Candarasi. Ảnh: HẢI NHI

Lễ vật dâng lên chư tăng cần được chuẩn bị trong sự thanh tịnh, cả về hình thức lẫn tâm niệm. Nếu tâm chưa trong sáng, việc làm phước sẽ không trọn vẹn, giống như “dòng nước đục” khó lưu chuyển.

Lễ vật dâng lên chư tăng cần được chuẩn bị trong sự thanh tịnh, cả về hình thức lẫn tâm niệm. Ảnh: HẢI NHI

Nghi thức tắm Phật với việc rót nước từ trên cao xuống, được xem là biểu tượng của sự thanh lọc, gột rửa những điều chưa tốt và hướng con người đến điều thiện lành.

Mỗi người có thể làm phước để hồi hướng cho người đã khuất nhưng quan trọng là hiểu rõ ý nghĩa và thực hành bằng sự chân thành.

Nhân dịp năm mới, Hòa thượng cũng khuyến nhủ phật tử nhìn lại những điều chưa trọn vẹn trong năm cũ để điều chỉnh, không lặp lại sai lầm.

Đông đảo người dân chờ đợi gần hai giờ để được tham gia nghi thức vẩy nước thơm. Ảnh: HẢI NHI

“Điều quan trọng không phải hơn thua với người khác mà là nỗ lực vượt lên chính mình” - Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Candarasi nói.

Hòa thượng Danh Lung thực hiện nghi thức tắm Phật. Ảnh: HẢI NHI

Tắm Phật, chúc phúc cha mẹ: Nét riêng trong Tết Chôl Chnăm Thmây

Có mặt từ sớm tại chùa, anh Thạch Sôre cho biết Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer có nhiều điểm khác biệt so với Tết Nguyên đán của người Kinh, từ thời điểm tổ chức đến các nghi thức đi kèm.

Theo anh, người Khmer đón Tết vào giữa tháng 4 dương lịch, sau khi kết thúc mùa vụ, trùng với thời điểm năm mới của các nước như Thái Lan, Campuchia, Lào.

Khác với người Kinh đón giao thừa vào ban đêm, thời khắc chuyển giao của người Khmer được xác định theo giờ cụ thể khi chư thiên giáng trần.

﻿﻿ Người dân đón Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa. Ảnh: HẢI NHI

Chia sẻ về mong ước năm mới, anh cho biết người theo Phật giáo Nam tông thường cầu nguyện sự bình an, đồng thời mong có đủ nghị lực và sự kiên nhẫn để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống.

“Người Khmer tin vào nhân quả nên điều quan trọng là giữ tâm an, sống tốt để đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng” - anh nói.

Tương tự, chị Ngọc Bích (tên thường gọi do người Kinh đặt) đã chuẩn bị và mặc trang phục truyền thống của đồng bào Khmer khi đến chùa dịp Tết Chôl Chnăm Thmây.

Nghi thức tắm Phật diễn ra trang trọng tại chùa. Ảnh: HẢI NHI

Tại đây, chị tham gia các hoạt động đón Tết với tâm niệm giữ sự trang nghiêm, thanh tịnh.

Chị bảo Tết Chôl Chnăm Thmây được chuẩn bị chu đáo từ không gian thờ tự, lễ vật đến các món ăn và trang phục, tạo nên không khí đặc trưng. Nổi bật là nghi thức tắm và chúc phúc cho cha mẹ, khi con cháu dùng nước thơm để tắm, bày tỏ lòng biết ơn, sau đó cha mẹ chúc phúc lại cho con.

﻿ ﻿ Người dân thực hiện nghi thức tắm Phật cầu bình an. Ảnh: HẢI NHI

“Khác với người Việt, nghi thức này thể hiện rõ nét lòng hiếu kính ngay trong dịp Tết” - chị chia sẻ.

Sống ở TP.HCM khoảng 20 năm, dù xa quê nhưng chị vẫn giữ thói quen đến chùa dịp Tết để tham gia nghi lễ, cầu mong gia đình bình an, cuộc sống thuận lợi.