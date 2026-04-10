Học viên Campuchia đón Tết Chôl Chnăm Thmây ấm áp tại Trường ĐH An ninh nhân dân 10/04/2026 18:11

(PLO)- Trường Đại học An ninh nhân dân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí đầm ấm cho học viên Campuchia đang học tập tại trường nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Ngày 10-4, đoàn công tác của trường Địa học An ninh nhân dân đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền tại Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia tại TP.HCM.

Không khí buổi gặp mặt diễn ra ấm áp, thân tình với sự tham gia của đông đảo học viên Việt Nam và Campuchia cùng cán bộ, giảng viên nhà trường.

Tại đây, lãnh đạo nhà trường gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, nhân viên các cơ quan ngoại giao, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Nhà trường cũng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở đào tạo trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân, nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên quốc tế học tập, bồi dưỡng.

Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa học viên Việt Nam và Campuchia góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết trong dịp Tết cổ truyền.

Trước đó, ngày 9-4, Trường Đại học An ninh nhân dân cũng vừa tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng học viên Campuchia đang học tập tại trường nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Keo Bunrith, Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM; đại diện Đoàn chuyên gia Bộ Công an Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia (Đoàn K79); đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào tại TP.HCM.

Chuỗi hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Về phía nhà trường có Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị cùng đông đảo học viên Việt Nam và toàn thể học viên Campuchia đang theo học tại trường.

Tại buổi gặp mặt, Ban Giám hiệu nhà trường đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các học viên Campuchia cùng gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, sức khỏe và thành công.

Nhân dịp này, nhà trường cũng trao tặng quà đến toàn thể học viên Campuchia, đồng thời động viên các học viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia.

Lãnh đạo Trường Đại học An ninh nhân dân chúc Tết, tặng quà học viên Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026. Ảnh: CA

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và giao lưu ẩm thực đã được tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.