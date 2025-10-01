Người dân vùng bị lốc xoáy ở Ninh Bình: ‘Không biết phải bắt đầu lại từ đâu…!’ 01/10/2025 16:53

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, trận lốc xoáy xảy ra từ 3 giờ đến 5 giờ sáng 29-9 đã càn quét qua nhiều xã gồm Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình, làm 9 người chết, 18 người bị thương. Hệ thống hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 30 cột điện bị gãy đổ, gây mất điện cục bộ. Toàn tỉnh có 11 nhà cấp 4 đổ sập, 126 nhà tốc mái, 5 trường học và một trạm y tế bị ảnh hưởng, cùng nhiều đình, chợ bị tốc mái. Ngoài Ninh Bình, nhiều địa phương khác cũng ghi nhận xảy ra lốc xoáy như Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, làm 11 người chết, hơn 30 người bị thương.