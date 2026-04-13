Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn: ‘Đằng sau mỗi bức ảnh là cả một câu chuyện' 13/04/2026 11:56

(PLO)- Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn, việc chụp ảnh không chỉ là ghi lại hình ảnh, mà còn là hành trình lắng nghe, đồng cảm và kể lại những câu chuyện đời thường qua từng khung hình giàu cảm xúc.

Đến với nhiếp ảnh bằng sự tình cờ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn từng bước khẳng định dấu ấn riêng và trở thành gương mặt có sức ảnh hưởng trong cộng đồng sáng tạo hình ảnh.

Không dừng lại ở việc lưu giữ vẻ đẹp của thiên nhiên hay nhịp sống thường nhật, anh lựa chọn đi sâu vào những lát cắt văn hóa và con người, theo đuổi lối kể chuyện giàu cảm xúc qua từng khuôn hình. Sự chuyển dịch từ nhiếp ảnh phong cảnh sang khám phá chiều sâu đời sống cũng cho thấy hành trình sáng tạo ngày một chín muồi và bản lĩnh hơn của anh.

Trong vai trò giám khảo cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn đã chia sẻ cùng báo Pháp Luật TP.HCM về hành trình đến với nghề, những cột mốc đáng nhớ trên con đường nghệ thuật, đồng thời bày tỏ góc nhìn riêng về nhiếp ảnh và ý nghĩa của các cuộc thi ảnh trong bối cảnh đương đại.

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi ảnh (đứng giữa) chụp hình kỷ niệm cùng diễn viên Liên Bỉnh Phát, Đại sứ cuộc thi ảnh (thứ 2, từ trái qua); Các thành viên Hội đồng giám khảo: Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung, (thứ 2, từ phải qua); Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, (bìa trái) và Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn (bìa phải). Ảnh: THUẬN VĂN

Từ những khoảnh khắc đời thường đến góc nhìn riêng

. Phóng viên: Điều gì đã đưa anh đến với nhiếp ảnh, và những dấu mốc nào đã trở thành bước ngoặt quan trọng trên hành trình anh theo đuổi cho đến hôm nay?

+ Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn: Tôi đến với nhiếp ảnh khá tình cờ. Năm 2015, trong một chuyến đi Đà Lạt, tôi mượn máy ảnh của người em để chụp cho gia đình. Khi về nhà, tôi tự mày mò chỉnh ảnh và rồi bị cuốn vào thế giới này lúc nào không hay.

Năm 2016, tôi lần đầu tham gia một cuộc thi ảnh toàn quốc và may mắn đạt giải khuyến khích. Đó là cột mốc khiến tôi tin mình có thể theo đuổi con đường này nghiêm túc hơn. Từ đó đến nay, tôi đã tham gia nhiều sân chơi và đạt hơn 300 giải thưởng trong và ngoài nước.

Năm 2017, tôi được mời làm giám khảo tại cuộc thi 35awards.com, trở thành giám khảo người Việt đầu tiên tham gia. Khoảng năm 2019, tôi được Hội Nhiếp ảnh TP.HCM mời tham gia Hội đồng nghệ thuật, đồng thời chấm nhiều cuộc thi ảnh trên cả nước.

Đến năm 2025, tôi được Canon mời làm Canon Master và trở thành đại sứ của Viltrox. Song song đó, tôi cũng đồng hành tổ chức nhiều workshop cùng các hãng máy ảnh và đối tác hằng năm.

Các thành viên Hội đồng giám khảo (từ trái sang): Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An; Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM và Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi thấy nhiếp ảnh không chỉ là việc chụp một bức hình đẹp, mà là quá trình mình học cách quan sát, cảm nhận và kết nối với thế giới xung quanh. Mỗi giai đoạn đều cho tôi một góc nhìn khác, từ háo hức ban đầu đến sự chậm lại để hiểu sâu hơn về câu chuyện phía sau khung hình.

Khi bắt đầu chia sẻ lại kiến thức, tôi càng nhận ra nhiếp ảnh không còn là hành trình cá nhân, mà đã trở thành một hệ sinh thái sáng tạo. Đây là nơi mỗi người đều có thể học hỏi và lan tỏa giá trị.

. Những trải nghiệm nào trong hành trình sống từ tuổi thơ đến hiện tại đã âm thầm định hình cách anh quan sát thế giới và kể câu chuyện của mình qua từng khuôn hình?

+ Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi biển cả và núi rừng đan xen, mang đến cho tôi những ký ức tuổi thơ gắn với thiên nhiên. Ngay từ nhỏ, tôi đã quen với việc dừng lại, ngắm nhìn từng khoảnh khắc của ánh sáng, mây trời, sóng biển… và luôn khao khát giữ lại những hình ảnh ấy bằng cách nào đó.

Khi bước vào ngành xây dựng, công việc đã đưa tôi đến những công trình cao tầng, nơi tôi đứng từ trên cao quan sát Sài Gòn. Những buổi chiều nhìn thành phố nhộn nhịp, với dòng xe nối dài, ánh sáng thay đổi, con người tất bật, tôi lại bị cuốn hút bởi nhịp sống hối hả nhưng cũng đầy nhịp điệu.

Hai trải nghiệm tưởng chừng đối lập - thiên nhiên và đô thị - đã góp phần định hình cách tôi quan sát thế giới: vừa tĩnh tại, vừa chuyển động; vừa dịu êm, vừa sôi nổi.

Với tôi, mỗi bức ảnh không đơn thuần là một hình ảnh được lưu giữ, mà còn là cách níu lại một trạng thái cảm xúc, một khoảnh khắc mà ở đó tôi cảm nhận rõ thế giới đang thở, đang chuyển mình ngay quanh mình.

Thành viên Hội đồng giám khảo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn. Ảnh: THUẬN VĂN

Đằng sau mỗi bức ảnh là cả một câu chuyện

. Trong hành trình sáng tác, khoảnh khắc hay câu chuyện nào đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất, và từ đó định hình cách anh nhìn và kể chuyện qua từng bức ảnh?

+ Trước đây, tôi chủ yếu chụp phong cảnh thuần túy và ít khi đưa con người vào khung hình. Tôi tìm kiếm cái đẹp của thiên nhiên, ánh sáng, màu sắc, nhưng lại chưa nghĩ nhiều đến câu chuyện phía sau mỗi bức ảnh.

Mọi thứ thay đổi sau một chuyến đi Y Tý. Khi ghi lại những khoảnh khắc người dân cày ruộng, cấy mạ giữa mênh mông nương lúa, tôi nhận thấy một sự đồng cảm mạnh mẽ từ người xem. Quan trọng hơn, chính tôi cũng cảm nhận được một chiều sâu cảm xúc mà trước đó chưa từng trải qua.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn trong những lần 'săn' ảnh. Ảnh: NVCC

Từ trải nghiệm ấy, tôi thay đổi cách tiếp cận. Tôi không còn chỉ tìm kiếm vẻ đẹp của cảnh vật, mà bắt đầu tìm cảm xúc ẩn sâu trong mỗi khung hình. Khi có con người, bức ảnh không còn đơn thuần là phong cảnh nữa mà trở thành một câu chuyện, một nhịp sống, một cảm giác mà người xem có thể đồng cảm.

Dần dần, tôi đi sâu hơn vào đời sống, văn hóa và các làng nghề khắp đất nước. Những workshop, dự án ảnh của tôi hiện nay hầu hết cũng xoay quanh đời sống văn hóa các dân tộc, nơi mỗi bức ảnh là một câu chuyện về con người, về mảnh đất và nhịp sống đặc trưng của họ.

. Trong hành trình nhiếp ảnh, anh từng trải qua những thử thách hay giai đoạn khủng hoảng nào, và những trải nghiệm đó đã ảnh hưởng thế nào đến cách anh nhìn nhận và tạo nên bức ảnh?

+ Với tôi, khó khăn lớn nhất không phải là nghề nhiếp ảnh, mà là việc cân bằng giữa công việc, cuộc sống và những chuyến đi sáng tác. Có những lúc, quỹ thời gian eo hẹp khiến tôi phải tính toán từng giờ, từng ngày để vừa hoàn thành công việc thường nhật, vừa theo đuổi những dự án ảnh mà mình đam mê.

Tuy vậy, tôi luôn cố gắng sắp xếp để giữ được sự hài hòa. Thay vì coi đó là áp lực, tôi xem đó như một phần tất yếu của hành trình sáng tạo. Chính những giới hạn về thời gian và hoàn cảnh đã dạy tôi cách duy trì kỷ luật, kiên nhẫn và trân trọng từng khoảnh khắc.

Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn, sáng tạo không phải lúc nào cũng cần điều kiện lý tưởng, mà quan trọng là duy trì và rèn luyện trong chính hoàn cảnh của mình. Ảnh: NVCC

Sáng tạo không phải lúc nào cũng cần điều kiện lý tưởng, mà quan trọng là duy trì và rèn luyện trong chính hoàn cảnh của mình. Chính tư duy này giúp tôi vừa cân bằng cuộc sống, vừa nuôi dưỡng cảm xúc và phong cách riêng trong từng bức ảnh.

Nhiếp ảnh với tôi không chỉ là nhìn thấy, mà còn là lắng nghe, đồng cảm và kể lại câu chuyện qua từng khung hình.

Cuộc thi ảnh giúp người trẻ lan toả góc nhìn ra thế giới

. Theo anh, các cuộc thi nhiếp ảnh, đặc biệt những cuộc thi do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, mang ý nghĩa gì đối với người làm nghề, và chúng ảnh hưởng thế nào đến cách anh nhìn nhận và phát triển sáng tạo của mình?

+ Theo tôi, các cuộc thi nhiếp ảnh đóng vai trò rất quan trọng với cộng đồng làm nghề. Chúng không chỉ là sân chơi để giao lưu, học hỏi, mà còn là nơi lan tỏa vẻ đẹp quê hương, đất nước và ghi nhận những lát cắt đời sống xã hội một cách kịp thời.

Đặc biệt, với cuộc thi do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, tôi đánh giá cao tính thời sự và sự gắn kết cộng đồng. Đây là nơi kết nối nhiếp ảnh nghệ thuật với đời sống thực tế, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa và con người TP.HCM, những điều không thể hiện rõ qua lời nói mà chỉ có thể cảm nhận qua hình ảnh.

Với các bạn trẻ, các cuộc thi là cơ hội quý giá để đưa góc nhìn cá nhân ra một không gian rộng hơn, và được công nhận bằng chính “tiếng nói” hình ảnh của mình. Chính những sân chơi này khuyến khích sự sáng tạo, đồng thời giúp mỗi người nhìn lại nghề nghiệp, trau dồi kỹ năng và thấu hiểu giá trị thực của từng khoảnh khắc được ghi lại.

. Khi theo dõi quá trình phát động cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới”, anh ấn tượng nhất với những chủ đề, góc nhìn hay thông điệp nào, và điều đó phản ánh gì về xu hướng và cách tiếp cận nhiếp ảnh hiện nay?

+ Trong cuộc thi lần này, tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề “Xuân đô thị”. Tôi kỳ vọng sẽ được chứng kiến những góc nhìn mới mẻ, táo bạo về một đô thị lớn như TP.HCM, nhất là trong bối cảnh thành phố đang thay đổi, chuyển mình từng ngày.

Tôi mong các tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận cái đẹp mà còn biết kể câu chuyện riêng của mình: đưa ra góc nhìn độc đáo, thể hiện tinh thần thời đại và truyền tải thông điệp rõ ràng.

Với tôi, nhiếp ảnh hôm nay không chỉ là ghi lại mùa xuân mà còn là cách mỗi người định nghĩa mùa xuân trong chính thế giới của mình – qua lăng kính cá nhân, qua những khoảnh khắc đời thường mà đầy cảm xúc.

Chính sự kết hợp giữa cái nhìn cá nhân và nhịp sống đô thị đã khiến mỗi bức ảnh trở nên sống động, giàu ý nghĩa và gần gũi hơn với người xem.

. Xin cảm ơn anh!

Cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" hiện đã khép lại giai đoạn nhận tác phẩm và đang bước vào vòng chấm giải. Ban giám khảo sẽ tiến hành đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất, thể hiện rõ chủ đề, dấu ấn sáng tạo và giá trị thẩm mỹ. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trong thời gian tới. Theo đó, cuộc thi được triển khai qua nhiều vòng chấm. Cụ thể: . Vòng 1 diễn ra từ ngày 2-4 đến 4-4;

. Vòng 2 từ ngày 6-4 đến 8-4. Cả hai vòng đều được chấm theo hình thức trực tuyến. . Vòng 3 là giai đoạn bình chọn trên mạng xã hội, diễn ra từ ngày 9-4 đến 12-4. Ở vòng 3 này, các tác giả chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban Tổ chức về trang cá nhân của mình, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia. . Vòng chung khảo được tổ chức trực tiếp lúc 9 giờ ngày 15-4 tại trụ sở Báo Pháp Luật TP.HCM, với sự tham gia của hai giám khảo danh dự. Các tác giả có ảnh dự thi được bình chọn vào Top 50, Ban Tổ chức sẽ gửi thư mời tham dự Lễ trao giải vào email cá nhân. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 24-4.