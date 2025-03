Nóng hôm nay: Bắt nhóm người Trung Quốc bắt cóc, tống tiền 10 tỉ đồng; Giả mạo công an để chặn đường kiểm tra giấy tờ 10/03/2025 06:00

Nóng hôm nay: Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã tiến hành xử lý nhóm thanh niên có hành vi chặn người đi đường kiểm tra giấy tờ tại khu vực Ngã ba Đông Quang, quận 12. Nhóm này yêu cầu người đi đường quỳ xuống và kiểm tra giấy tờ một cách thô bạo. Cảnh sát xác nhận nhóm này không phải là công an mà chỉ là dân thường giả mạo công an. Những người này sau đó đã bị triệu tập để lấy lời khai và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp 7 nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc, tống tiền 10 tỉ đồng. Nhóm tội phạm, gồm 5 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam, đã lên kế hoạch bắt cóc một người đàn ông Trung Quốc để đe dọa gia đình nạn nhân trả tiền chuộc.