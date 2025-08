Nóng hôm nay: Công an TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm 02/08/2025 06:47

(PLO)- Nóng hôm nay 2-8 cập nhật các thông tin nổi bật: Công an TP.HCM cùng 168 công an phường, xã ra quân trấn áp tội phạm; Tình tiết mới vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long...

Nóng hôm nay: Ngày 1-8, Công an TP.HCM, công an 168 phường, xã trên địa bàn tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn toàn TP nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững bình yên cho người dân. Lễ ra quân được tổ chức trang trọng tại nhiều địa điểm, thể hiện quyết tâm chính trị cao độ của lực lượng Công an TP trong việc trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.