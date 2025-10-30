Phần mềm kế toán AccNet ERP ra mắt ‘Trợ lý tài chính AI’ 30/10/2025 10:52

(PLO)- Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chịu áp lực về minh bạch tài chính, quản trị dòng tiền và ra quyết định nhanh chóng, AccNet ERP vừa ra mắt “Trợ lý tài chính AI” – công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích, dự báo và tối ưu hiệu quả quản trị tài chính.

Giải pháp này của AccNet ERP hứa hẹn trở thành công cụ chiến lược cho CFO, ban lãnh đạo, đưa quản trị tài chính vượt xa khỏi phạm vi “ghi nhận số liệu” để tiến tới phân tích - dự báo tương lai.

Bài toán tài chính doanh nghiệp vẫn mắc kẹt trong dữ liệu thủ công

Theo khảo sát của Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp 2024:

● 65% doanh nghiệp vẫn phụ thuộc vào Excel để ghi nhận số liệu.

● 50% mất trung bình 3–5 ngày mới hoàn tất báo cáo tài chính.

● Gần 40% CFO gặp khó khăn khi dự báo dòng tiền.

Điều này cho thấy đa số doanh nghiệp vẫn bị “giam chân” bởi dữ liệu thủ công, hệ thống rời rạc. Nhiều CFO, bộ phận tài chính mất nhiều thời gian xử lý bảng tính thay vì tập trung cho hoạch định chiến lược, làm giảm hiệu quả và bỏ lỡ cơ hội kinh doanh trong môi trường cạnh tranh gay gắt.

AccNet ERP trình làng Trợ lý tài chính AI – Bước ngoặt kế toán số

Để giải quyết những “điểm nghẽn” trên, AccNet ERP – phần mềm kế toán nội bộ cho doanh nghiệp đã tích hợp Trợ lý tài chính AI thông minh vào hệ thống. Đây không chỉ là tính năng bổ sung, mà là bước nhảy vọt trong quản trị tài chính doanh nghiệp giúp mang đến các năng lực nổi bật:

AI phân tích & dự báo xu hướng tài chính

● Tính năng AI giúp phân tích tài chính, đưa ra dự báo về xu hướng trong tương lai, hỗ trợ lãnh đạo đưa ra quyết định chiến lược.

● Biểu đồ trực quan dễ hiểu, sinh động, giúp người dùng nhanh chóng phân tích, đánh giá tình hình tài chính.

● Hỗ trợ hiển thị báo cáo dưới nhiều dạng: bảng, biểu đồ, so sánh theo thời gian, phân tích drill-down & drill-through.

Báo cáo tài chính toàn diện

● Hệ thống báo cáo gồm các loại: báo cáo quản trị điều hành, sổ & báo cáo bộ tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, tờ khai thuế, bảng kê đầu vào – đầu ra, nhật ký chung…

● Hỗ trợ so sánh kết quả thực tế với kế hoạch, so sánh xu hướng theo tháng/quý/năm.

Tùy biến báo cáo linh hoạt & kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn

● Cho phép lãnh đạo xây dựng các báo cáo quản trị phức tạp theo ý muốn, có thể kết hợp dữ liệu sẵn có trong phần mềm với nguồn dữ liệu bên ngoài như Excel thông qua dịch vụ ACNXL Services.

● Người dùng có thể thiết kế báo cáo bất cứ lúc nào bằng thao tác kéo-thả dễ sử dụng.

Tự động hóa đa chiều & xử lý dữ liệu theo thời gian thực

● Tự động tạo ra hơn 200 báo cáo đa chiều chỉ với một lần thiết lập.

● Dữ liệu được xử lý tự động, cập nhật real-time, giúp lãnh đạo nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.

Phần mềm AccNet ERP kiến tạo hệ sinh thái tài chính số cho doanh nghiệp Việt

AccNet ERP tích hợp 7 phân hệ lõi: kế toán, bán hàng, mua hàng, sản xuất, kho vận, nhân sự, phân phối. Hệ sinh thái này giúp đồng bộ thông tin xuyên suốt, tối ưu hiệu quả quản trị:

● Tài chính – Kế toán: Quản lý quỹ, ngân hàng, tài sản, giá thành, công nợ, sổ sách tổng hợp. Hơn 100 mẫu báo cáo quản trị tài chính được cập nhật tự động, đúng chuẩn kế toán Việt Nam.

● Bán hàng – CRM: Theo dõi chu trình bán hàng, từ báo giá, hợp đồng đến hóa đơn, phân tích hiệu quả từng chiến dịch, cảnh báo công nợ, hợp đồng đến hạn.

● Mua hàng – Nhà cung cấp: Phê duyệt đa cấp, tự động tạo phiếu nhập kho từ email, kiểm tra chất lượng đầu vào.

● Kho vận – Tồn kho: Kiểm soát cận date, tồn kho chậm luân chuyển, phân tích hiệu quả sử dụng vốn.

● Sản xuất: Giám sát nguyên vật liệu, tiến độ sản xuất theo ca/kế hoạch, phân tích năng suất từng công đoạn.

● Phân phối – Bán lẻ: Kết nối máy quét mã vạch, máy in hóa đơn, đồng bộ tồn kho tại từng điểm bán theo thời gian thực. Hỗ trợ triển khai linh hoạt theo giá phần mềm hóa đơn điện tử doanh nghiệp lựa chọn.

Được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia tài chính – công nghệ số giàu kinh nghiệm, AccNet ERP vừa đáp ứng chuẩn mực kế toán Việt Nam vừa cập nhật xu hướng toàn cầu về chuyển đổi số. Việc tích hợp Trợ lý tài chính AI thông minh cho thấy tầm nhìn dài hạn của AccNet: đưa doanh nghiệp Việt từ ghi nhận – đối chiếu – báo cáo sang phân tích – dự báo – ra quyết định chiến lược.

Với triết lý “tính đúng – tính đủ – tính xa”, AccNet ERP đang kiến tạo nền tảng tài chính vững chắc, giúp doanh nghiệp Việt tự tin mở rộng ra thị trường khu vực và thế giới.