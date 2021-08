Nhiều người bị xử phạt vì đăng tin sai về COVID-19 - Mới đây, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã ra quyết định XPVPHC trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử số tiền 7,5 triệu đồng đối với Lý Minh V. (39 tuổi, quê Quảng Nam, ngụ xã Vĩnh Lộc A). Mặc dù đã nhận tiền hỗ trợ đợt 1 từ UBND xã Vĩnh Lộc A là 1,5 triệu đồng nhưng V. vẫn cố tình đăng tải trên trang fanpage “TLDVL” với nội dung “bắc thang lên hỏi ông trời chứ tiền hổ trợ có đòi được không” và lồng ghép hình ảnh một người đang leo cầu thang hướng lên trời. Ông V. thừa nhận đăng tải nội dung trên chỉ là để “cho vui”, ngoài ra không có mục đích gì khác. Tuy nhiên, dòng trạng thái trên gây hiểu lầm, phản ứng tiêu cực đối với người xem, làm ảnh hưởng đến hoạt động phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền địa phương. - Ngày 9-8, Nguyễn Văn Tú (SN 1993, trú xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Tú đến một phòng khám đa khoa tư nhân để xét nghiệm nhanh COVID-19 và có kết quả âm tính. Tú chụp lại phiếu thông báo kết quả xét nghiệm rồi chỉnh sửa từ “âm tính” sang “dương tính” và đăng tải lên hai nhóm Zalo “Những con lươn” và “Hàng nhập npp” nhằm mục đích trêu đùa các thành viên trong nhóm. Ngay sau đó, hình ảnh trên đã được chia sẻ rộng trên mạng xã hội Zalo gây hoang mang dư luận. Căn cứ vào điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Tú. - Ngày 3-8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định XPVPHC đối với LMP (SN 1983, trú huyện Phong Điền) 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. P. dùng Facebook cá nhân tên “Độc Cô Cầu Bại” để đăng tải clip về một đối tượng điều khiển xe máy không biển số, không đội mũ bảo hiểm và tự nói bản thân mắc COVID-19. P. khai tất cả nội dung, hình ảnh trong clip do mình tự dàn dựng, quay, cắt ghép và không đúng sự thật. P. đăng tải đoạn clip nói trên chỉ nhằm câu view, câu like. - Cuối tháng 7, một phụ nữ ở Gia Lai bị phạt 5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19. Trước đó, chị V. (SN 1983, trú TP Pleiku, làm nghề bán hàng online) đăng trên Facebook cá nhân (có hơn 8.000 lượt người theo dõi) dòng trạng thái với nội dung: “Theo nguon tin dang tin cay. Gia Lai minh mot truong hop duong tinh covid tai gia trung. Mang yang. Chac chet”. Tại buổi làm việc, chị V. đã thừa nhận việc đăng thông tin trên là sai sự thật.