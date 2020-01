'Ông trùm' buôn bán hổ xuyên quốc gia lãnh án 6 năm tù

Hai đồng phạm của Huệ cùng quê Nghệ An là Phan Văn Vui (35 tuổi) và Hồ Anh Tú (29 tuổi) cũng bị tuyên phạt mức án năm năm tù cho mỗi đối tượng. Thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết như trên.



Ba nghi can trong vụ vận chuyển buôn bán hổ trái phép. Ảnh: ENV

Cụ thể, vào cuối tháng 7-2019, khi đang bí mật cùng đồng bọn vận chuyển bảy cá thể hổ đông lạnh đi tiêu thụ, nhóm người này bị lực lượng chức năng tập kích bắt giữ.

Theo ENV, Huệ được biết đến là đối tượng cầm đầu, chuyên buôn bán, vận chuyển hổ và các loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm khác xuyên quốc gia từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, với phương thức hoạt động bí mật và thủ đoạn tinh vi, người đàn ông này nhiều lần thoát lưới pháp luật. Gần ba năm trước, vào tháng 1-2017, tại trang trại nuôi trâu bò của Huệ ở Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra và thu giữ hai cá thể hổ và một cá thể sơn dương đông lạnh. Tuy nhiên, thời điểm này Huệ không nhận trách nhiệm cho vụ việc và các cơ quan chức năng chỉ áp dụng hình thức xử phạt hành chính.



Phiên tòa xử ba nghi can trong vụ tàng trữ, buôn bán hổ. Ảnh: ENV

Tại phiên tòa, đối tượng một mực cho rằng mình không biết “hành vi tàng trữ, buôn bán hổ” là hành vi vi phạm pháp luật.

Chia sẻ về quan điểm của tổ chức, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho rằng việc áp dụng hình phạt tù giam với các đối tượng trong vụ án này đã thể hiện sự quan tâm nhất định của các cơ quan tiến hành tố tụng TP Hà Nội trong việc xử lý tội phạm về động vật hoang dã. Hành vi phạm tội đã tiếp tay đẩy nhiều loài động vật tới bên bờ tuyệt chủng.

Tuy nhiên, với hình phạt sáu năm tù giam (tiệm cận mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề, khung hình phạt 10-15 năm tù giam) là còn chưa đủ tính răn đe đối với một “ông trùm buôn hổ” như Huệ, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng tội phạm về động vật hoang dã đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.