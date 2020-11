Phạm tội liên tục nhưng muốn tòa xử án nhẹ

TAND TP HCM vừa xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1976, ngụ TP.HCM) về tội đánh bạc.

Trước đó, Dũng và đồng phạm bị TAND quận Gò Vấp xử sơ thẩm, tuyên phạt ba năm tù nên kháng cáo xin giảm nhẹ.



Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng tại tòa phúc thẩm. Ảnh: N.A.

Tòa phúc thẩm nhận định, tòa cấp sơ thẩm xem xét Dũng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm và thể hiện sự không ăn năn, hối cải.

Tuy nhiên, khi lượng hình, tòa cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo thành khẩn khai báo nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tại phiên tòa phúc thẩm không cung cấp tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX không có cơ sở xem xét.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 15-1-2020, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Gò Vấp phối hợp Công an phường 17 bắt quả tang hai sòng bạc với tám đối tượng tại quán cà phê do Phan Tấn Hậu và Phan Thị Ngân tổ chức.

Sòng bạc thứ nhất đánh bạc bằng hình thức chơi bài tiến lên gồm bị cáo Dũng và ba đối tượng khác, thu giữ tại chiếu bạc 21,5 triệu đồng.

Sòng bạc thức hai đánh bạc với hình thức chơi cờ cá ngựa gồm 4 bị cáo, thu giữ trên chiếu bạc hơn 18 triệu đồng cùng 50.000 đồng tiền xâu.

Các bị cáo bị tòa sơ thẩm tuyên từ 1-2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, riêng bị cáo Dũng bị tuyên 3 năm tù.