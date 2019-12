Pháp lý vụ nhân viên massage 16 tuổi đâm khách vì bo thiếu

Được sử dụng người dưới 18 tuổi làm nghề massage? Điều 163 Bộ luật Lao động quy định: Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. Điều 165 Bộ luật này còn quy định: Cấm sử dụng người chưa thành niên làm các công việc gây tổn hại cho sức khoẻ, an toàn hoặc đạo đức của người chưa thành niên. Cấm sử dụng người chưa thành niên làm việc ở các nơi như: Sòng bạc , quán bar, vũ trường , phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, phòng tắm hơi, phòng xoa bóp; nơi làm việc khác gây tổn hại đến sức khoẻ, sự an toàn và đạo đức của người chưa thành niên. Như vậy, cơ sở massage muốn thuê người lao động dưới 18 tuổi làm việc thì cần tuân thủ các nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên như các nội dung đã trích dẫn ở trên. Việc sử dụng lao động dưới 18 tuổi trái quy định nếu bị phát hiện thì chủ hoặc người sử dụng lao động bị xử phạt hành chính. Luật sư Nguyễn Hoàng Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM