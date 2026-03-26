Quảng Ngãi tìm cách đánh thức du lịch gành Yến, hòn Nhàn
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Nếu được thực hiện, gành Yến và hòn Nhàn sẽ thành điểm du lịch trải nghiệm với các hoạt động lặn biển, ngắm san hô, chèo SUP, cắm trại…
Trung tâm Xúc tiến đầu tư- thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ngãi cùng các cơ quan chức năng vừa phối hợp khảo sát, làm việc với doanh nghiệp về đề xuất phát triển du lịch tại gành Yến và hòn Nhàn.
Hòn Nhàn là đảo nhỏ cách bờ khoảng 700 m, được hình thành từ hoạt động núi lửa, xung quanh có hệ sinh thái san hô và sinh vật biển phong phú. Từ khu vực này, du khách có thể quan sát dải bờ biển Ba Làng An, hải đăng và nhìn thấy đảo Lý Sơn khi thời tiết thuận lợi.