Ngắm ngọn hải đăng trên vách đá trầm tích núi lửa ở Quảng Ngãi 25/03/2026 10:49

(PLO)- Từ hải đăng Ba Làng An, du khách có thể ngắm trọn biển trời với độ cao 36 mét.

Những ngày gần đây, khu vực mũi Ba Làng An (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thu hút đông du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Trong đó, ngọn hải đăng ven biển trở thành điểm dừng chân nổi bật.

Ngọn hải đăng ở mũi Ba Làng An.

Để lên đến đỉnh hải đăng, du khách phải vượt qua khoảng 80 bậc thang. Từ độ cao hơn 36 mét, toàn cảnh mũi Ba Làng An hiện ra với đường bờ biển uốn cong, xen kẽ những mảng đá đen đặc trưng của vùng đá núi lửa.

Từ trên cao nhìn xuống, đá trầm tích xếp lớp ôm lấy bờ biển tạo nên khung cảnh ấn tượng. Khi thủy triều rút, những gò đá đen lộ rõ từng lớp; khi nước dâng, tất cả chìm trong sóng, mang lại vẻ đẹp thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Mũi Ba Làng An được hình thành từ các vách đá trầm tích núi lửa, tạo nên địa hình đặc trưng hiếm thấy ở vùng ven biển. Tên gọi nơi đây bắt nguồn từ ba làng ven biển gồm Vân An, An Chuẩn và An Hải; trong một số tài liệu còn được gọi là Batangan.

Nằm cách cảng Sa Kỳ hơn 10 km và cách đảo Lý Sơn khoảng 15 hải lý, trạm đèn biển Ba Làng An được xây dựng từ năm 1982, giữ vai trò định hướng cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Quảng Ngãi.

Trạm đèn biển Ba Làng An.

Ngọn hải đăng có dạng trụ tròn, cao 36,4 mét, tầm chiếu sáng 17 hải lý. Hiện nay, ngoài nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải, nơi đây còn mở cửa phục vụ khách tham quan.

Mũi Ba Làng An nơi có ngọn hải đăng là địa điểm giới trẻ ưa thích tìm đến.

Theo lãnh đạo UBND xã Đông Sơn, khu vực mũi Ba Làng An và trạm hải đăng đang dần trở thành điểm du lịch thu hút, đặc biệt với giới trẻ. Địa phương cũng tạo điều kiện để người dân phát triển các dịch vụ phục vụ du khách.