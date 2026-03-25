Ngắm ngọn hải đăng trên vách đá trầm tích núi lửa ở Quảng Ngãi
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Từ hải đăng Ba Làng An, du khách có thể ngắm trọn biển trời với độ cao 36 mét.
Những ngày gần đây, khu vực mũi Ba Làng An (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thu hút đông du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh. Trong đó, ngọn hải đăng ven biển trở thành điểm dừng chân nổi bật.
Nằm cách cảng Sa Kỳ hơn 10 km và cách đảo Lý Sơn khoảng 15 hải lý, trạm đèn biển Ba Làng An được xây dựng từ năm 1982, giữ vai trò định hướng cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Quảng Ngãi.