Quốc lộ 27 cứ mưa to là ngập, dân chuẩn bị sẵn gạch để chặn nước 08/10/2025 15:19

(PLO)- Quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk thường bị ngập nên người dân ven đường chuẩn bị sẵn gạch, bao cát để chặn nước.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thanh Minh, Phó chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận Quốc lộ 27 đoạn qua địa phương này thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn. Điều này đã gây khó khăn đối với người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân lân cận, các trường học. Đoạn thường bị ngập nhất là từ km 15 đến km 18.

Dù trời nắng nhưng dọc Quốc lộ 27, đoạn qua xã Ea Ktur vẫn bị đọng nước. Ảnh: T.T

Theo ông Minh, nguyên nhân chính Quốc lộ 27 bị ngập khi có mưa to là hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ, chưa đáp ứng được việc tiêu thoát nước. Vì vậy, khi có mưa lớn, lượng nước đổ về nhiều, cống thoát nước không thể thu gom hết nước mưa.

Bùn đất, nước đọng lại sau trận ngập trên Quốc lộ 27 hôm 3-10. Ảnh: T.T

Theo ông Minh, chính quyền địa phương đã đề nghị tỉnh sớm lập, triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 27, đồng thời mở rộng đường để giao thông thuận tiện hơn.

Theo ghi nhận của PV, dọc Quốc lộ 27 đoạn qua xã Đray Bhăng, dù trời nắng nhưng vẫn có nhiều điểm bị đọng nước. Các hộ dân có nhà ven đường luôn chuẩn bị sẵn gạch, bao cát để trước nhà để ngăn nước mỗi khi đường ngập.

Người dân chuẩn bị sẵn gạch để chặn nước. Ảnh: T.T

Chỉ tay vào hàng gạch xếp ngay ngắn phía trước nhà, bà Lan, có nhà gần Quốc lộ 27, phản ánh đoạn đường trước nhà bà thường bị ngập khi mưa to. Gia đình bà luôn chuẩn bị sẵn gạch để khi đường ngập thì lấy gạch chắn lại và cuộn bạt ni lông để ngăn nước.

Cũng theo bà Lan, mấy năm trước đường ngập nhưng nước dâng chậm nên bà có thời gian che chắn; riêng hôm 3-10, cơn mưa kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến lượng nước đổ về quá nhanh khiến bà không kịp trở tay.

“Cũng vì hôm đó nước dâng cao quá nhanh nên ông Lê Phước Toàn - Chủ tịch xã mới phải ra chỉ đạo, điều tiết giao thông và bị tai nạn. Thực sự chúng tôi rất xót xa, tiếc thương một cán bộ mẫn cán, hết lòng vì dân như ông”- bà Lan chia sẻ.