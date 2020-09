Vụ ông Navalny: EU có rất ít lựa chọn để gây sức ép lên Nga

Không có lý do gì để đổ lỗi cho Nga vụ ông Navalny Hôm 20-8, máy bay chở thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny hạ cánh khẩn tại TP Omsk (Nga) sau khi ông đột nhiên bị bệnh. Ông Navalny được đưa tới một bệnh viện trong tình trạng hôn mê và phải thở máy. Hôm 22-8, ông được đưa tới bệnh viện Charite ở Berlin (Đức) để chữa trị. Theo hãng tin TASS, hôm 3-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định rằng không có lý do gì để đổ lỗi cho Nga về những gì đã xảy ra với ông Navalny. “Tôi sẽ chọn lựa từ ngữ cẩn thận khi nói về những cáo buộc chống lại nhà nước Nga vì không có lý do gì để cáo buộc nhà nước Nga. Chúng tôi cũng không có khuynh hướng chấp nhận bất kỳ cáo buộc nào trong vấn đề này” – ông Peskov nói. Ông nói thêm ông không nhận thấy người Nga có lợi gì khi đầu độc ông Navalny. “Chúng tôi nhất định sẽ không như những đối tác của mình tại Đức và tại các nước châu Âu vội vàng kết luận và đưa ra đánh giá” – ông Peskov nói. Ông thêm rằng Moscow muốn duy trì đối thoại trong vấn đề này với những nước trên. Điện Kremlin hy vọng Đức sẽ chia sẻ những phát hiện của họ về trường hợp của ông Navalny với Nga.