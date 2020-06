Tờ The Times of India ngày 15-6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố New Delhi sẽ không hy sinh tự tôn dân tộc khi đàm phán giải quyết tranh chấp với Trung Quốc ở vùng Ladakh nằm giữa biên giới hai nước.

"Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải hy sinh tự tôn dân tộc vì Ấn Độ giờ đã là một quốc gia có năng lực quốc phòng mạnh mẽ. Năng lực này dĩ nhiên là để tự vệ chứ không phải để dùng bắt nạt các nước khác" - ông Singh cho hay.



Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh phát biểu trong một cuộc họp báo vào tháng 4-2020. Ảnh: AFP

Bình luận thêm về tiến trình đàm phán hiện tại, quan chức này cho hay hai bên đã đạt được những bước tiến đáng kể và đối thoại giữa lãnh đạo quân sự Ấn Độ - Trung Quốc đang được đẩy mạnh.

Dù vậy, Bộ trưởng Singh sau đó không chia sẻ thêm thông tin, chỉ cho biết sẽ công bố đầy đủ vào thời điểm thích hợp.

Các phát ngôn trên được ông Singh đưa ra chỉ một ngày sau khi Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Manoj Mukund Naravane lên tiếng khẳng định tình hình ở khu vực tranh chấp với Trung Quốc "đang trong tầm kiểm soát" và đối thoại song phương diễn ra thuận lợi.

Căng thẳng biên giới Ấn - Trung diễn ra sau một loạt cuộc đụng độ đầu tháng 5 vừa qua giữa binh lính hai bên ở khu vực phía Đông vùng Ladakh. Đây là cuộc đụng độ lớn đầu tiên giữa hai nước kể từ cuộc đối đầu 73 ngày tại vùng Doklam năm 2017.

Hiện Bắc Kinh đã cho triển khai một số lượng binh sĩ quy mô lớn áp sát biên giới với Ấn Độ. Đáp trả, New Delhi cũng điều hơn 5.000 quân đến để tăng viện cho các lực lượng Ấn Độ đang làm nhiệm vụ ở đây.