Công tước và Nữ công tước xứ Sussex ngày 8-1 đã gây sóng gió dư luận khi tuyên bố rằng họ đang lên kế hoạch rời khỏi Hoàng gia và sinh sống đồng thời ở cả Anh và Canada. Họ còn dự kiến sẽ sống ở đảo Vancouver thuộc Canada báo Daily Mail đưa tin.





Vợ chồng hoàng tử Harry gần đây gây sóng dư luận khi muốn rút khỏi hoàng gia Anh và sinh sống cả ở Anh và Bắc Mỹ. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy nhiên, vào sáng ngày 16-1, tờ báo The Globe and Mail (Canada) đưa một thông tin gây chấn động khi cho biết Canada không chào đón bất kỳ ai tìm cách thoát khỏi Anh trong khi vẫn đang là thành viên Hoàng gia.

Trước đó Thủ tướng Canada Justin Trudeau đăng trên Twitter rằng cặp đôi hoàng gia "luôn được chào đón", khi họ trải qua kỳ nghỉ ở Vancouver. Tuy nhiên, tờ báo nói rõ rằng phản ứng của chính phủ Trudeau trước việc hoàng tử Harry đến sống chỉ đơn giản và ngắn gọn là "Không."



Tờ The Globe and Mail còn cho rằng các kế hoạch của vợ chồng hoàng tử Harry vẫn còn mơ hồ và việc họ dọn đến Canada sinh sống là không được phép.



Thủ tướng Canada nói rằng vẫn còn nhiều điều cần thảo luận trong việc vợ chồng hoàng tử Harry đến sống ở Canada. Ảnh: GETTY IMAGES

"Hệ thống quân chủ lập hiến độc đáo của Canada và vị trí quan trọng nhưng nhạy cảm của nó trong Hiến pháp đồng nghĩa với việc một Hoàng tử xếp thứ 6 trong danh sách kế vị ngai vàng không phải là điều mà Canada có thể tiếp nhận. Điều này vi phạm một điều cấm kỵ bất thành văn trong Hiến pháp. Họ sẽ được chào đón nếu chỉ là những công dân bình thường, đơn thuần là Harry và Meghan đến từ Sussex" - tờ báo viết.

"Canada chào đón mọi người thuộc mọi tôn giáo, quốc tịch và chủng tộc, nhưng nếu bạn là thành viên cao cấp của Hoàng gia, đất nước này không thể trở thành nhà của bạn" - bài báo nói thêm.



Trước đây, đã có nhiều bàn cãi xoay quanh việc độc lập tài chính của cặp đôi hoàng gia, và đặc biệt là mối lo ngại về an ninh cá nhân khi họ đến sống ở Canada. Có thông tin cho rằng, chính phủ Canada thậm chí phải chi hàng triệu USD mỗi năm cho việc bảo đảm an nình cho hai vợ chồng hoàng tử Harry.



Trả lời phỏng vấn trước đó, Thủ tướng Trudeau cho biết vẫn còn nhiều điều cần thảo luận thêm về đề xuất chuyển đến Canada của hai vợ chồng hoàng tử Harry.



Trong cuộc phỏng vấn với báo Global News hôm thứ Hai, Thủ tướng Trudeau đã trả lời câu hỏi liệu người nộp thuế ở Canada có phải trả tiền cho việc đảm bảo an ninh của vợ chồng Harry hay không, ông Trudeau nói rằng đó là một phần trong những cuộc thảo luận đang diễn ra.



"Tôi nghĩ rằng hầu hết người Canada rất ủng hộ việc có hoàng gia ở đây, nhưng mọi việc sẽ như thế nào và loại chi phí nào sẽ phát sinh thì cần phải thảo luận nhiều thêm nữa" - Thủ tướng Trudeau cho biết.

Vợ chồng Hoàng tử Harry hôm 8-1 thông báo sẽ rút khỏi vai trò cấp cao trong hoàng gia để thành lập một tổ chức từ thiện mới và sống ở cả Anh và Bắc Mỹ. Họ được cho là không tham vấn bất kỳ ai về quyết định này.

Sau cuộc họp gia đình hôm 13-1, Nữ hoàng Elizabeth đã chấp thuận "giai đoạn chuyển tiếp" để Harry - Meghan rút khỏi hoàng gia, sống ở cả Anh và Canada. Nữ hoàng muốn hai người làm việc toàn thời gian trong vai trò là thành viên cấp cao, song hiểu mong muốn được sống độc lập của cặp vợ chồng trẻ. Harry và Meghan nhiều khả năng cũng không bị rút tước vị hoàng gia.