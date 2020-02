Theo hãng tin ABC, nam tài tử Brad Pitt đã giành giải thưởng Oscar đầu tiên ghi nhận tài năng diễn xuất của anh với chiến thắng ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn của mình trong tác phẩm Once Upon a Time... in Hollywood trong lễ trao giải Oscar 2020.



Trước đó, vào năm 2014, Brad Pitt đã chiến thắng giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với vai trò nhà sản xuất của bộ phim 12 Years a Slave.



Nam diễn viên nổi tiếng Brad Pitt nhận giải Oscar đầu tiên ghi nhận tài năng diễn xuất của anh. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu sau khi nhận giải, nam tài tử đã nhắc đến việc Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa nắm đa số không cho phép nhân chứng tham gia vào quá trình luận tội Tổng thống Donald Trump.

"Họ nói tôi chỉ có 45 giây trên sân khấu nhận giải này, tức là 45 giây nhiều hơn thời gian mà Thượng viện Mỹ cho phép (cựu cố vấn an ninh quốc gia) John Bolton được xuất hiện trong cuộc luận tội" - tài tử Brad Pitt nói.

Đằng sau hậu trường, Brad Pitt cho biết anh nhắc tới việc luận tội vì cảm thấy "rất thất vọng với những gì xảy ra tuần này".

Cũng trong lễ trao giải Oscar năm nay, phim Toy Story 4 đã giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Phim Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-ho cũng làm nên lịch sử khi trở thành tác phẩm điện ảnh châu Á đầu tiên giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất.