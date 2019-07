Chiến tranh chỉ chực chờ bùng nổ ở eo biển Hormuz

Hãng tin CNN cho biết hôm 18-6 khi tàu đổ bộ tấn công USS Boxer bắn hạ một máy bay không người lái Iran, tàu này đang thực hiện một nhiệm vụ tuần tra định kỳ ở eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ tiết lộ các lực lượng Mỹ và lực lượng Iran cũng đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ trước đó.



Tàu đổ bộ tấn công USS Boxer. Ảnh: AP

Theo Phó Đề đốc Jason A. Burns, nhiệm vụ tuần này của USS Boxer là một sự tăng cường rõ rệt vai trò của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ trong khu vực. Với hai tàu khác cùng làm nhiệm vụ là USS John P. Murtha và USS Harpers Ferry, cả ba đang ở giữa tâm điểm của một cơn bão chính trị và mầm mống của một cuộc xung đột toàn Trung Đông trong tương lai nếu một trong hai nước đi quá giới hạn.

Bộ tư lệnh Các lực lượng Hải quân Mỹ đặc trách miền Trung (USNFCC) và Hạm đội 5 được thành lập vào năm 1995 ở Bahrain. Với nhiệm vụ phụ trách các đơn vị hải quân ở Vịnh Ba tư, Vịnh Oman, Biển Ả Rập và Hồng Hải, USNFCC quản lý và triển khai một nhóm tàu đến từ 33 nước khác nhau đóng góp nhằm tạo nên một liên minh hàng hải đa quốc gia.

Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao ở eo biển Hormuz, mọi sai lầm dù nhỏ nhất cũng sẽ kéo theo hậu quả không ngờ.

"Trong lịch sử Iran đã bảo đảm an ninh trong khu vực này, Mỹ đang can thiệp để khiến vùng biển này trở nên bất ổn cho chúng tôi. Họ không thể gây bất ổn cho một nước rồi bảo đảm an ninh cho những nước còn lại được", Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố với đài CNN hôm 17-7.

"Các anh có nghĩ là bởi vì việc này, mà chưa biết ai sẽ phải trách nhiệm, sẽ dẫn đến một cuộc xung đột quân sự không. Trong một vùng biển nhỏ như vậy nhưng lại có quá nhiều tàu nước ngoài, tai nạn sẽ xảy ra", ông Zarif nói thêm, đồng thời nhấn mạnh Iran không hề muốn chiến tranh xảy ra và kêu gọi các nước khác cũng có động thái kiềm chế tương tự.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Zarif cũng nhắc lại sự kiện một tên lửa Mỹ phóng từ tuần dương hạm Vincennes đã bắn rơi máy bay dân sự Air flight 655 làm chết 290 hành khách và phi hành đoàn do nhầm là chiến đấu cơ F-14. Vụ việc diễn ra trong lúc hai nước nổ ra cuộc xung đột mang tên Chiến tranh tàu dầu những năm 1980. Cuộc xung đột là một chuỗi tấn công các tàu chở dầu băng qua khu vực.

Trả lời CNN, Chuẩn tướng Trollinger, chỉ huy nhóm tác chiến của USS Boxer, khẳng định việc một một hành động sai lầm của một thuỷ thủ hay một binh sĩ cấp dưới làm bùng nổ một cuộc xung đột vũ trang với Iran là hoàn toàn có khả năng xảy ra.