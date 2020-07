Hãng tin Reuters cho biết tại phiên toà ngày 3-7 ở quận Tây Cửu Long, một thanh niên 23 tuổi tên Tong Ying-kit đã bị truy tố hai tội danh khủng bố và kích động ly khai trong đợt biểu tình ngày 1-7 theo điều khoản của luật an ninh mới vừa ban hành.

Cụ thể, video tại hiện trường cho thấy Tong tay cầm biểu ngữ, điều khiển xe máy với tốc độ cao đâm thẳng vào hàng rào cảnh sát ở quận Quan Chải làm ít nhất ba sĩ quan bị thương. Anh này sau đó ngã xuống đường và nhanh chóng bị bắt giữ.



Tong Ying-kit lái xe tông vào cảnh sát ở quận Quan Chải hôm 1-7. Ảnh: SCMP

Về tội danh kích động ly khai, cáo trạng khẳng định Tong đã công khai kêu gọi những người ở Quan Chải "tổ chức, lên kế hoạch và tham gia" các hành động để tách rời Hong Kong với đại lục dù không nêu rõ những hành động này là gì.

Thẩm phán So Wai-tak, một trong sáu thẩm phán được Trưởng đặc khu Carrie Lam chỉ định xét xử các vụ án theo luật an ninh mới, là người chủ trì phiên xét xử nói trên.

Tờ South China Morning Post cho hay do Tong Ying-kit bị chấn thương sau cú ngã nên vẫn nằm trong bệnh viện, không đến dự phiên xử ngày 3-7 mà sẽ có mặt tại phiên xử tiếp theo hôm 6-7.

Điều 27 luật an ninh Hong Kong mới nêu rõ người hành vi khủng bố hoặc ủng hộ khủng bố sẽ đối mặt với án tù lên tới 10 năm. Trong trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì ngồi tù tối đa 5 năm.

Ngoài ra, Tong Ying-kit cũng là một trong gần 370 người bị cảnh sát bắt giữ trong đợt biểu tình ngày 1-7. Hàng năm, người Hong Kong đều xuống đường biểu tình vào ngày này để kỷ niệm sự kiện Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc năm 1997.