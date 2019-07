Đại sứ Anh chê ông Trump bất tài, nộp đơn từ chức

Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch, người thời gian qua là tâm điểm trong vụ rò rỉ thông tin ngoại giao, trong đó có các chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đệ đơn từ chức, báo The Guardian dẫn lời Bộ Ngoại giao Anh.



Trong một bức thư gửi ông Simon McDonald, quan chức cao cấp nhất của Bộ Ngoại giao, ông Darroch nói rằng ông Trump đã gọi mình là một kẻ rất ngu ngốc, điều đó có nghĩa là ông không thể tiếp tục công việc.



Ông Kim Darroch đã đệ đơn từ chức sau sự cố rò rỉ thông tin ngoại giao. Ảnh: PA

Kể từ khi các tài liệu bị rò rỉ, đã có rất nhiều suy đoán xung quanh vị trí của tôi và thời gian còn lại của tôi với tư cách là đại sứ. Tôi muốn chấm dứt những đồn đoán đó. Tình hình hiện tại khiến tôi không thể thực hiện được vai trò của mình như tôi muốn" - ông viết.



Trả lời thư của Đại sứ Darroch, ông McDonald nói rằng ông đã chấp nhận đơn từ chức đầy thành khẩn trên và khen ngợi ông vì đã cư xử đúng trong suốt cuộc tranh cãi vừa qua, "như cách mà ông luôn hành xử trong suốt sự nghiệp, với phẩm giá, tính chuyên nghiệp và đẳng cấp của mình".



Phát biểu tại Hạ viện ngay sau khi hay tin, bà Theresa May đã ca ngợi Darroch vì đã phục vụ trọn đời cho đất nước. "Chúng tôi nợ ông ấy một khoản nợ lớn của lòng biết ơn. Tôi hy vọng Hạ viện sẽ phản ánh tầm quan trọng của việc bảo vệ các giá trị và nguyên tắc của chúng ta".

Hiện chưa rõ ai sẽ là người thay thế vị trí của ông Darroch. Sự cố rò rỉ thông tin mật này đã tạo nên bầu không khí ngoại giao căng thẳng giữa Mỹ và Anh. Trong các bức điện tín từ năm 2017 và hồi tháng 6-2019, ông Darroch nói rằng Tổng thống Donald Trump là người "không có kỹ năng, thiếu chắc chắn và bất tài", và chức vị tổng thống của ông có thể “đổ vỡ và bùng cháy bất cứ lúc nào”.

Phản bác lại, ông Trump đã chỉ trích ông Darroch "vô cùng ngu ngốc" và tuyên bố tuyệt giao với ông này. Trump còn công kích cả Thủ tướng Anh Theresa May khi cho rằng bà May xử lý cuộc khủng hoảng Brexit "tệ hại, thảm họa" và tạo ra "một mớ hỗn độn". Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt sau đó đáp trả, cho rằng bình luận của Trump là "thiếu tôn trọng và sai lầm" đối với Thủ tướng May và nước Anh.