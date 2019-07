Bị đại sứ Anh chê 'bất tài', ông Trump phản bác

Đại sứ Anh tại Mỹ đã mô tả Tổng thống Donald Trump là người "không có kỹ năng, thiếu chắc chắn và bất tài", theo một bản ghi nhớ ngoại giao bị rò rỉ và được báo chí công bố hôm 7-7, báo The Guardian đưa tin.



Việc rò rỉ bản ghi nhớ tuyệt mật đã khiến nảy sinh mâu thuẫn giữa hai nước. Ảnh: PA

Những nội dung bị rò rỉ được tiết lộ đầu tiên trên tờ Daily Mail của Anh. Tờ báo cho biết những bình luận gây tổn hại này được cho là của Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch.



Trong bản ghi nhớ bị rò rỉ, Đại sứ Kim Darroch cho biết, Tổng thống Trump và chính quyền của ông có thể sẽ "sụp đổ và kết thúc trong nhục nhã". Ông còn ghi chú rằng "Chúng tôi không thực sự tin rằng chính quyền này sẽ bình thường trở lại; bớt phức tạp, bớt khó đoán và bớt chia rẽ hơn".



Đại sứ Anh còn được cho là đã viết rằng những cuộc đấu đá nội bộ dữ dội và hỗn loạn bên trong Nhà Trắng từng bị Tổng thống Mỹ kiên quyết bác bỏ và gọi đây là "tin giả" đều là thông tin chính xác.



Báo Daily Mail còn cho biết các bản ghi nhớ, có khả năng bị rò rỉ bởi một người nào đó trong dịch vụ dân sự của Anh, bao quát một giai đoạn kéo dài từ năm 2017 đến nay.



Trong một công văn gần đây, được báo cáo vào ngày 22- 6, ông Darroch đã chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump đối với Iran. Điều này đã gây ra lo ngại cho các thủ đô toàn cầu về nguy cơ xung đột quân sự, là "khó hiểu" và "hỗn loạn".

Ông được cho là đã nói rằng quả quyết của tổng thống về việc ngừng các cuộc tấn công bằng tên lửa trả đũa Iran sau khi máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ vì có nguy cơ giết chết 150 người Iran là "không xác đáng".

"Có nhiều khả năng là ông ấy chưa bao giờ ra lệnh và ông ấy lo lắng về việc sự đảo ngược rõ ràng của lời hứa trong chiến dịch năm 2016 của ông ấy sẽ ảnh hưởng tới năm 2020" - ông Darroch tuyên bố, đề cập đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

Bộ Ngoại giao Anh không phản bác về tính xác thực của bản ghi nhớ.

"Công chúng Anh hy vọng các đại sứ của chúng tôi sẽ cung cấp cho các bộ trưởng một đánh giá trung thực, không che đậy về chính trị ở đất nước họ. Quan điểm của họ không nhất thiết là quan điểm của các bộ trưởng hay chính phủ. Chúng tôi trả tiền để họ thẳng thắn" - một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết.

Tuy nhiên, một nguồn tin trong chính phủ Anh đã nói với CNN rằng những thông tin được mô tả trong bài báo của Dailymail đều chính xác.

Ông Trump phản bác

Trong một buổi phỏng vấn vào ngày 7-7, các phóng viên đã đặt câu hỏi cho Tổng thống Trump về nghi vấn Đại sứ Kim Darroch đã nhận định rằng ông Trump “thiếu kỹ năng, không đủ tài, thiếu chắc chắn” trong các điện tín ngoại giao và ghi chú mật gửi về Anh.



Ông Trump trả lời phỏng vấn vào ngày 7-7 tại Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi không yêu mến người đó (Đại sứ Darroch) và ông ấy không phụng sự nước Anh một cách tử tế. Vì vậy, tôi có thể hiểu câu chuyện và tôi có thể nói nhiều điều về ông ấy nhưng tôi không quan tâm” - Ông Trump trả lời phóng viên của hãng thông tấn Reuters.

Cũng trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh đã yêu cầu mở một cuộc điều tra liên quan tới cái mà họ mô tả là “một sự rò rỉ đáng xấu hổ thông tin truyền thông nội bộ bí mật”.



Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho rằng các tài liệu bị rò rỉ chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của Đại sứ Anh và không thể được coi là quan điểm chính thức của chính phủ London cũng như nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị Anh - Mỹ dưới thời ông Trump, báo Guardian cho hay.

Ông Darroch là một trong những nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm nhất của Vương quốc Anh. Ông từng là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời cựu Thủ tướng David Cameron và là đại diện hàng đầu của Anh tại EU. Ông được gửi đến Washington DC làm việc bắt đầu từ tháng 1-2016, trước khi ông Trump giành chức tổng thống.