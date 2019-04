Đánh bom Sri Lanka: Tỷ phú giàu nhất Đan Mạch mất 3 người con

Tỷ phú người Đan Mạch, ông Anders Holch Povlsen, đã mất ba trong bốn người con trong vụ đánh bom vào ngày lễ Phục sinh ở Sri Lanka, báo The Jakarta post dẫn lời người phát ngôn của tập đoàn bán lẻ quần áo Bestseller cho biết hôm 22-4.



Truyền thông Đan Mạch trước đó đưa tin gia đình ông Povlsen, gồm vợ là bà Anne và bốn người con đang trong kỳ nghỉ tại Sri Lanka vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom tại hàng loạt nhà thờ và khách sạn ở thủ đô Colombo và một số địa phương khác trong ngày lễ Phục Sinh 21-4.



Tỷ phú người Đan Mạch, ông Anders Holch Povlsen, đã mất ba trong số bốn người con trong vụ đánh bom vào ngày lễ Phục sinh ở Sri Lanka. Ảnh: GETTY





"Tôi có thể xác nhận rằng ba đứa trẻ đã chết. Chúng tôi yêu cầu mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình và chúng tôi cũng không có ý kiến gì thêm", ông Jesper Stubkier, người quản lý truyền thông của Bestseller, nói trong một tuyên bố.



Được coi là người giàu nhất Đan Mạch, ông Povlsen, năm nay 46 tuổi, là cổ đông chính của nhà bán lẻ thời trang trực tuyến ASOS cũng như là chủ sở hữu của Bestseller. Tập đoàn này được thành lập từ năm 1975, và ông được thừa kế nó từ cha mẹ mình.

Hiện Bestseller, bao gồm các thương hiệu như Vero Moda, Only và Jack & Jones, có hơn 3.000 cửa hàng tại 70 quốc gia.

Tỷ phú này cũng tự mô tả mình là "một trong những chủ đất lớn nhất Scotland" trên trang web của công ty Wildland mà ông sử dụng để đầu tư vào bất động sản ở Anh. Tạp chí Forbes cũng nói rằng ông sở hữu khoảng 1% đất đai ở đây.

IS đứng ra nhận trách nhiệm



Cũng trong sáng 23-4, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội với nội dung cho thấy tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm vụ đánh bom hàng loạt ở Sri Lanka.

Đoạn video thể hiện hình ảnh của những đối tượng tự cho là kẻ thực hiện tám vụ đánh bom liên hoàn tại bốn khách sạn và ba nhà thờ đang tổ chức thánh lễ vào ngày Phục Sinh tại Colombo và bên ngoài thủ đô, cũng như ở Batticaloa, phía đông Sri Lanka trong ngày 21-4.



Hiện trường một trong số những vụ đánh bom hôm 21-4 tại Sri Lanka. Ảnh: AP

Sau khi phân tích đoạn video, Giám đốc công ty SITE Intelligence Group (chuyên theo dõi mạng lưới khủng bố), bà Rita Katz đánh giá: “Những hình ảnh vẫn chưa được xác nhận xuất phát từ IS. Tuy nhiên, việc sử dụng biểu ngữ đen, cờ IS phần nào cho thấy vai trò của IS ”.