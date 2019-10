Đòn trả đũa của người Kurd cho việc Mỹ rút khỏi Syria

Quân đội Mỹ đã tìm cách giam giữ và áp giải để truy tố đối với 50 thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có “giá trị cao” vốn bị giam trong các nhà tù của người Kurd. Tuy nhiên, lực lượng người Kurd đã từ chối bàn giao số tù binh IS này cho Mỹ.

Trong lúc đó, ước tính khoảng 500-750 thành viên gia đình của các tay súng IS đã trốn khỏi một trại giam giữ của người Kurd trong chiến dịch tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền bắc Syria.



Một lính Mỹ ngồi trên xe bọc thép trong cuộc biểu tình của lực lượng người Kurd chống lại các mối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ gần một căn cứ của liên quân Mỹ ngoại ô thị trấn Ras al-Ain ở Syria.



Tờ The New York Times ngày 13-10 đưa tin lực lượng tay súng người Kurd ở Syria đang từ bỏ các trại giam giữ ở miền bắc Syria trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng nổi dậy Syria được nước này bảo trợ tấn công các vị trí của người Kurd.

Trong một vụ việc, một trại giam giữ lớn ở Ain Eissa, nằm ở rìa cực nam của vùng an toàn mà Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách thiết lập ở Syria, đã bị bỏ mặc sau một trận không kích của Thổ Nhĩ Kỳ, The New York Times dẫn lời người quản lý trại Jalal al-Iyaf cho hay.

Lợi dụng tình trạng hỗn loạn diễn ra sau trận không kích, khoảng 500 người nhà của các tay súng IS đã trốn thoát. Giới chức người Kurd cho hay một lá cờ IS xuất hiện tại một địa điểm bí mật nằm giữa trại Ain Eissa và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Một báo cáo của tờ The Guardian cho biết con số người nhà IS trốn thoát là 750 người.

Quân đội Mỹ được cho đã thất bại trong việc tống giam ít nhất 50 tay súng IS “có giá trị cao” vốn bị giam trong các nhà tù của người Kurd, sau khi người Kurd từ chối hợp tác với người Mỹ do lực lượng Mỹ vội vã rút khỏi vùng nóng này theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, The New York Times dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết.

Đến nay lực lượng Mỹ mới chỉ bắt giam và cho chuyển dịch hai tay súng IS người Anh thuộc nhóm có tên “Beatles”. Mỹ đã lên kế hoạch rõ ràng để đưa họ tới lãnh thổ Mỹ truy tố, các nguồn tin cho biết.

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đổ lỗi cho Tổng thống Trump về việc rút khoảng 1.000 lính Mỹ từ những khu vực nguy hiểm do người Kurd kiểm soát ở miền bắc Syria. SDF xem ông Trump và việc Mỹ rút quân là sự phản bội, theo The New York Times. Để đáp trả, SDF từ chối cho phép Lầu Năm Góc áp giải 50 tay IS có giá trị cao.



Cờ của IS ở Syria. Ảnh: SPUTNIK

Theo các nguồn tin riêng của The New York Times, việc Mỹ sơ tán các tay súng IS là không khả thi do chiến dịch đánh Syria của Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí cho dù các đơn vị người Kurd có trao cho Washington cơ hội như vậy.

Lực lượng tay súng người Kurd đã thiết lập một mạng lưới nhà tù và trại giam giữ đặc biệt ở phía bắc sông Euphrates để giam giữ các thành viên IS cùng người nhà của họ. Theo The New York Times, mạng lưới nhà tù này chứa khoảng 11.000 tay súng, chủ yếu là người Syria và người Ả Rập Iraq.

Tờ The Washington Post cũng cho hay có khoảng 70.000 phụ nữ và trẻ em, được cho là người nhà của các tay súng IS, đang bị giam giữ trong các nhà tù của người Kurd.

Hôm 9-10, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức phát động cuộc tấn công mang tên “Chiến dịch mùa xuân hòa bình” ở miền Bắc Syria nhằm đánh bật lực lượng người Kurd khỏi biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và thiết lập một vùng an toàn dài 30km dọc biên giới phía nam nước này.

Ankara xem tổ chức Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) – chiếm phần lớn là SDF - là tổ chức khủng bố có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và châu Âu xem PKK là tổ chức khủng bố.

Hôm 13-10, lực lượng người Kurd thông báo họ đã đạt được một thỏa thuận với các quan chức ở Damascus nhằm cho phép quân đội Syria tiến vào những khu vực phía bắc sông Euphrates.

Damascus cam kết bảo vệ biên giới Syria làm dấy lên lo ngại về các vụ đụng độ trực tiếp giữa quân đội Syria và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, lực lượng Mỹ cảm thấy bị mắc kẹt giữa hai quân đội đối lập khi họ rút khỏi khu vực, theo The New York Times.