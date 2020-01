'Không có bằng chứng Iran âm mưu tấn công 4 sứ quán Mỹ'

Theo hãng tin Reuters, ông Esper đưa ra phát biểu trên tại cuộc phỏng vấn trong chương trình “Face the Nation” của kênh truyền hình CBS News ngày 12-1.

Chủ nhân Lầu Năm Góc cho hay mặc dù ông nhất trí với những đánh giá của Tổng thống Trump rằng có khả năng xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào các đại sứ quán Mỹ nhưng ông nhấn mạnh rằng các phát biểu của ông Trump với đài Fox News không căn cứ vào bằng chứng cụ thể nào.

“Điều tổng thống nói rằng có thể có thêm các cuộc tấn công nhằm vào các đại sứ quán. Tôi đã chia sẻ quan điểm đó. Tổng thống đã không trích dẫn một bằng chứng cụ thể nào” - ông Esper nói.

Khi được hỏi liệu các sĩ quan tình báo có đưa ra bằng chứng cụ thể về điểm đó hay không, ông nói: “Tôi đã không thấy bằng chứng nào liên quan đến bốn đại sứ quán”.



Tổng thống Trump và Bộ trưởng Esper. Ảnh: AP

Kể từ khi xác nhận đã hạ sát tướng Soleimani của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Baghdad (Iraq), giới chức chính quyền Mỹ đã tuyên bố họ hành động vì một cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào các nhà ngoại giao và dịch vụ Mỹ ở Iraq và khắp khu vực.

Đảng Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội đã đặt nghi vấn với lời biện minh về các cuộc tấn công và nói rằng họ chưa được cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết.

Tổng thống Trump hôm 10-1 cho biết Iran có thể đã nhắm vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và đang nhắm mục tiêu tấn công bốn đại sứ quán Mỹ khác trước khi tướng Soleimani bị hạ sát trong cuộc tấn công của Mỹ vào ngày 3-1.

Ông Esper nói trong một cuộc phỏng vấn khác trong chương trình “State of the Union” của đài CNN rằng chính quyền Mỹ có “thông tin tình báo tinh nhạy” rằng một cuộc tấn công có quy mô rộng hơn nhằm vào nhiều đại sứ quán là có thể xảy ra nhưng điều đó chỉ có thể được chia sẻ với “Gang of Eight” - nhóm các lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ có quyền được báo cáo thông tin nhạy cảm.