LHQ: Triều Tiên kiếm 2 tỉ USD cho hạt nhân từ tấn công mạng

Hãng tin Reuters dẫn một báo cáo mật của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết Triều Tiên đã kiếm được khoảng 2 tỉ USD cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) bằng cách sử dụng “các cuộc tấn công mạng trên diện rộng và ngày càng tinh vi” để đánh cắp từ các ngân hàng và giao dịch tiền điện tử.

Bình Nhưỡng cũng “tiếp tục tăng cường các chương trình hạt nhân và tên lửa mặc dù họ không tiến hành vụ thử hạt nhân hoặc phóng ICBM (Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa)”, theo báo cáo của Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an LHQ bởi các chuyên gia độc lập giám sát việc tuân thủ của nước này trong sáu tháng qua.

Phái đoàn của Triều Tiên tại LHQ đã không trả lời yêu cầu đưa ra phản hồi về báo cáo được đệ trình lên ủy ban nói trên vào tuần trước.



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Các chuyên gia cho biết Triều Tiên đã sử dụng “không gian mạng để tiến hành các cuộc tấn công ngày càng tinh vi nhằm đánh cắp tiền từ các tổ chức tài chính và các giao dịch tiền điện tử để tạo nguồn thu của mình”. Triều Tiên cũng sử dụng không gian mạng để rửa khoản tiền lấy được, báo cáo cho biết.

“Các nhân tố ảo của CHDCND Triều Tiên đã quyên tiền cho các chương trình WMD của Triều Tiên. Nhiều nhân tố trong số đó hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Trinh sát. Tổng số tiền thu được ước tính lên tới hai tỉ USD”, theo báo cáo.

Tổng cục Trinh sát là một cơ quan tình báo quân sự hàng đầu của Triều Tiên.

Các chuyên gia cho biết họ đang điều tra “ít nhất 35 trường hợp về các nhân tố ảo Triều Tiên tấn công các tổ chức tài chính, hoạt động trao đổi tiền điện tử và hoạt động khai thác được thiết kế để kiếm ngoại tệ” tại khoảng 17 quốc gia.

Các chuyên gia của LHQ cho biết các cuộc tấn công của Triều Tiên vào các sàn giao dịch tiền điện tử đã cho phép “tạo ra nguồn thu theo cách khó theo dõi hơn và ít chịu sự giám sát và điều tiết của chính phủ hơn so với lĩnh vực ngân hàng truyền thống”.

Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên kể từ năm 2006 trong nỗ lực ngăn chặn việc tài trợ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hội đồng Bảo an LHQ đã cấm xuất khẩu các mặt hàng bao gồm than, sắt, chì, dệt may và hải sản, và nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ba lần. Lần gần đây nhất là vào tháng 6 khi ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân đến Triều Tiên tại Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên.

Hai bên đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán bị đình trệ nhằm mục đích khiến Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Các cuộc hội đàm vẫn chưa được tiếp tục. Tuy nhiên vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Triều Tiên đã thực hiện ba vụ thử tên lửa tầm ngắn trong vòng tám ngày.

Khi được hỏi về báo cáo của LHQ, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia có trách nhiệm hành động để chống lại khả năng Triều Tiên thực hiện các hoạt động mạng nhằm tạo ra nguồn thu hỗ trợ các chương trình tên lửa đạn đạo và WMD”.

Báo cáo của LHQ đã được hoàn thành trước khi Triều Tiên phóng tên lửa vào tuần trước. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng “các vụ phóng tên lửa hồi tháng 5 và tháng 7 đã tăng cường khả năng tên lửa đạn đạo tổng thể của Triều Tiên”.

Các chuyên gia của LHQ cho biết bất chấp những nỗ lực ngoại giao, họ đã phát hiện Triều Tiên “tiếp tục vi phạm” các lệnh trừng phạt thông qua việc liên tục chuyển hàng trái phép và mua sắm các mặt hàng và hàng xa xỉ liên quan đến WMD.