Libya: Ông Trump điện đàm ủng hộ tướng Haftar

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được tiết lộ ngày 18-4, kể từ khi LNA do Nguyên soái Haftar mở chiến dịch đánh Tripoli vốn do GNA kiểm soát, đã có 205 người thiệt mạng và ít nhất 913 người bị thương. Làn sóng đụng độ mới ở Libya bắt đầu hôm 4-4, khi tướng Haftar ra lệnh binh sĩ LNA (kiểm soát TP Benghazi và miền Đông) tiến quân về thủ đô Tripoli nhằm giải phóng nơi này từ những gì ông gọi là quân khủng bố. Kết quả, LNA đã giành kiểm soát các TP Surman và Garyan gần Tripoli. Sau đó, ngày 7-4, GNA thông báo chiến dịch “Núi lửa giận dữ” để phản công phe LNA. Phe tướng Haftar đã nhận được sự ủng hộ từ Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Ai Cập.