Libya: Phe Tripoli ra lệnh bắt tướng Haftar

Các công tố viên quân đội ở Tripoli ngày 18-4 đã ban hành lệnh bắt đối với Nguyên soái Khalifa Haftar- chỉ huy Quân đội quốc gia Libya (LNA), cùng với sáu trợ lý của ông với cáo buộc ra lệnh tiến hành các cuộc không kích chết người nhằm vào dân thường ở thủ đô Tripoli, Bộ Quốc phòng của Chính quyền Hòa hợp dân tộc (GNA) được thế giới công nhận cho hay trong một tuyên bố, theo hãng tin RT.



Người biểu tình yêu cầu chấm dứt chiến dịch đánh Tripoli của Nguyên soái Khalifa Haftar. Ảnh: REUTERS

Một ngày trước đó, 17-4, phe GNA được Liên Hiệp Quốc ủng hộ của Thủ tướng Fayez Al-Sarraj đã yêu cầu Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) điều tra “các tội ác và những vi phạm được tiến hành bởi lực lượng của tướng Khalifa Haftar và đưa họ ra công lý”, trang tin Libya Observer cho hay.



Trong một bức thư gửi tới Công tố viên ICC Fatou Bensouda, ông Sarraj nói rằng chính quyền của ông sẽ cung cấp cho ICC các tài liệu và bằng chứng cần thiết để chứng minh các tội ác chiến tranh của tướng Haftar.

Lệnh bắt đối với tướng Haftar đến một ngày sau khi quân đội LNA đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ Tamanhint hôm 18-4 sau khi Lực lượng Bảo vệ phía Nam thề trung thành với GNA rút quân, theo Libya Observer. Căn cứ Tamanhint tọa lạc ở vùng phụ cận Sabha, một thành phố quan trọng mang tính chiến lược ở miền nam Libya.

Hôm 16-4, các khu vực của nam Tripoli bị rung chuyển bởi các trận pháo kích, giết chết và làm bị thương nhiều người và phá hủy một số ngôi nhà.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được tiết lộ ngày 18-4, kể từ khi LNA do Nguyên soái Haftar mở chiến dịch đánh Tripoli vốn do GNA kiểm soát, đã có 205 người thiệt mạng và ít nhất 913 người bị thương.



Binh sĩ Quân đội quốc gia Libya (LNA). Ảnh: AP

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong một tài liệu dự thảo kêu gọi các bên ngay lập tức giảm leo thang tình hình, tiến hành ngừng bắn và thương lượng để đảm bảo chấm dứt các hành động thù địch toàn diện và hoàn toàn trên khắp Libya.



Làn sóng đụng độ mới ở Libya bắt đầu hôm 4-4, khi tướng Haftar ra lệnh binh sĩ LNA (kiểm soát TP Benghazi và miền Đông) tiến quân về thủ đô Tripoli nhằm giải phóng nơi này từ những gì ông gọi là quân khủng bố. Kết quả, LNA đã giành kiểm soát các TP Surman và Garyan gần Tripoli. Sau đó, ngày 7-4, GNA thông báo chiến dịch “Núi lửa giận dữ” để phản công phe LNA.

Phe tướng Haftar đã nhận được sự ủng hộ từ Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Ai Cập.