Libya: Saudi Arabia 'bơm' hàng chục triệu USD để đánh Tripoli

Nguyên soái Khalifa Haftar, lãnh đạo Quân đội Quốc gia Libya (LNA), đã nhận được cam kết từ Saudi Arabia về hỗ trợ hàng chục triệu USD cho chiến dịch chiếm thủ đô Tripoli và lật đổ chính phủ Chính quyền Hòa hợp dân tộc (GNA) được quốc tế công nhận, theo báo The Wall Street Journal ngày 12-4.



Binh sĩ LNA do Nguyên soái Khalifa Haftar lãnh đạo chuẩn bị tiến về Tripoli ngày 7-4. Ảnh: REUTES

Các cố vấn cấp cao trong chính phủ Saudi Arabia cam kết tài trợ hàng chục triệu USD cho chiến dịch đánh Tripoli của tướng Haftar. Cam kết này được phía Saudi Arabia đưa ra trong chuyến thăm vương quốc này của Nguyên soái Haftar trước khi ông mở chiến dịch quân sự tiến đánh Tripoli hôm 4-4, The Wall Street Journal cho biết.



Trong khi Mỹ và EU yêu cầu tướng Haftar tránh xung đột quân sự thì các đối tác bên ngoài đã cung cấp vũ khí, kinh phí và các hỗ trợ khác để viện trợ cho chiến dịch giành quyền kiểm soát mỏ dầu của Libya, theo The Wall Street Journal.

Libya chìm trong hỗn loạn kể từ khi lực lượng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hậu thuẫn lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi vào năm 2011.

Hiện tại, Libya bị chia rẽ làm khai khu vực do hai phe quyền lực kiểm soát. Phe LNA do tướng Haftar lãnh đạo kiểm soát TP Benghazi và miền đông, và phe GNA do Thủ tướng Sarraj lãnh đạo kiểm soát thủ đô Tripoli và miền tây.

Lực lượng của tướng Haftar đã tiến đánh thành phố ven biển với khoảng 1,2 triệu dân cách đây gần 10 ngày. Các nhóm vũ trang thề trung thành với chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận của Thủ tướng Fayez al-Serraj đến nay vẫn tiếp nỗ lực ngăn đà tiến quân của LNA với các cuộc giao tranh ác liệt gần một sân bay bị bỏ hoang cách trung tâm Tripoli 11 km.

Hôm 12-4, một máy bay ném bom của phe tướng Haftar đã ném bom một khu trại của lực lượng ủng hộ Thủ tướng Serraj ở Zuwara, tây Tripoli hướng về biên giới Tunisia, theo nguồn tin quân đội của LNA. Zuwara gần nhà máy dầu khí Mellitah, do tập đoàn dầu khí nhà nước NOC của Libya và tập đoàn năng lượng ENI của Ý hợp tác vận hành.