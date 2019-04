Libya: Phe tướng Haftar chỉ còn cách Tripoli 11km

Hàng ngàn người trong và xung quanh thủ đô Tripoli của Libya buộc lánh nạn do trận chiến giữa lực lượng đóng ở phía Đông và binh sĩ thề trung thành với chính phủ được quốc tế công nhận, theo kênh Al Jazeera.

Khi cuộc chiến tiếp tục vào ngày 10-4, phe Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Khalifa Haftar đã chiếm cứ nhiều vị trí chỉ còn cách trung tâm thủ đô Tripoli 11km về phía nam, nơi nằm trong sự bảo vệ của các nhóm dân quân và các tổ chức thề trung thành với Chính quyền Hòa hợp dân tộc (GNA) được Liên Hiệp Quốc ủng hộ.



Phương tiện quân sự của lực lượng Misrata ở phía Đông Tripoli ngày 6-4. Ảnh: REUTERS

Các lực lượng hùng hậu từ TP Misrata đã đến Tripoli giúp đánh phe LNA.



PV Mahmoud Abdelwahed của kênh Al Jazeera đưa tin từ Tripoli cho biết tình hình ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô vẫn rất căng thẳng khi các bên tham chiến ra sức giành quyền kiểm soát sân bay quốc tế bị bỏ hoang của Tripoli.

“Tình hình trong và xung quanh sân bay quốc tế Tripoli rất căng sau khi lực lượng tướng Haftar tái chiếm thành công sân bay đêm qua” – PV Mahmoud Abdelwahed cho biết ngày 10-4.

Sân bay quốc tế ở rìa phía nam Tripoli đã bị bỏ hoang từ năm 2014 sau khi bị phá hủy do các cuộc xung đột khốc liệt giữa các nhóm vũ trang đối đầu. Trong khi đó, đường băng của sân bay duy nhất còn hoạt động ở Tripoli là Mitiga ở ngoại ô phía Đông Tripoli đã bị các máy bay chiến đấu của tướng Haftar tấn công hôm 8-4.

Libya chìm trong hỗn loạn kể từ khi lực lượng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hậu thuẫn lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi năm 2011.

Hiện tại, Libya bị chia rẽ làm khai khu vực do hai phe quyền lực kiểm soát. Phe LNA do Tướng Haftar lãnh đạo kiểm soát TP Benghazi và miền Đông, và phe GNA do Thủ tướng Sarraj lãnh đạo kiểm soát thủ đô Tripoli và miền Tây.



Xe tăng của Quân đội quốc gia Libya (LNA) của tướng Haftar đi qua một thị trấn bên ngoài Tripoli. Ảnh: AFP

Liên Hiệp Quốc đã lên lịch tổ chức một hội nghị kéo dài ba ngày vào ngày 14-4 ở thị trấn Ghadames ở phía tây nam nhằm thảo luận về khuôn khổ hiến pháp cho bầu cử như là biện pháp chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài tám năm ở quốc gia Bắc Phi này.



Tuy nhiên, ngày 9-4, phái viên Liên Hiệp Quốc tại Libya Ghassan Salame thông báo hoãn hội nghị này.

“Chúng tôi không thể yêu cầu mọi người tham gia hội nghị trong tình trạng bom rơi đạn lạc” - phái viên Liên Hiệp Quốc tại Libya Ghassan Salame thông báo, cho biết sẽ tổ chức hội nghị này “sớm nhất có thể vào ngày mà các điều kiện để hội nghị thành công được đảm bảo”.

Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và khối G7 đã kêu gọi ngừng bắn, quay trở lại kế hoạch hòa bình của Liên Hiệp Quốc và ngăn chặn đà tiến quân của phe tướng Haftar. Trong khi đó, ông Haftar thề tiếp tục tấn công cho tới khi Libya quét sạch chủ nghĩa khủng bố.

Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc (UNOCHA), ít nhất 4.500 người đã chạy nạn kể từ khi giao tranh bùng phát sáu ngày trước đó, khi Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Khalifa Haftar lệnh binh sĩ tiến đánh Tripoli.

Rất nhiều người khác còn bị mắc kẹt trong nhà với hơn 500.000 trẻ em được cho là nằm trong “mối đe dọa tức thì”, UNOCHA cho biết thêm.

Đến nay đã có ít nhất 47 người, trong đó có 9 dân thường thiệt mạng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9-4 cho biết.

Khi chiến sự nổ ra, các nhóm nhân quyền và tổ chức nhân đạo bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của hàng ngàn người tị nạn và người di cư bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ ở Tripoli.

Trong tuyên bố hôm 9-11, UNOCHA cho biết xét tới tình hình an ninh hiện tại ở thủ đô Libya, tổ chức này đã cho định cư hơn 150 người tin nạn từ trung tâm giam giữ Ain Zara ở Nam Tripoli.