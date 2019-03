Malaysia bác đề nghị hủy truy tố đối với Đoàn Thị Hương

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Tòa thượng thẩm Shah Alam (Malaysia) cho biết tại phiên tòa sáng nay (14-3), các công tố viên đã từ chối đề nghị hủy truy tố, trả tự do cho nghi phạm Đoàn Thị Hương.

Do vậy, Đoàn Thị Hương sẽ phải tiếp tục quá trình xét xử tại tòa án.Các công tố viên không tiết lộ lý do họ bác đề nghị phóng thích Đoàn Thị Hương nhưng lại đồng ý trả tự do cho cô Aisyah.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh nói với hãng tin CNN rằng cô Đoàn Thị Hương đã khóc và áp hai tay lên trán sau khi nghe quyết định từ tòa.

"Cô ấy rất căng thẳng. Cô ấy không thể ngủ được", ông Quỳnh nói.

Luật sư của cô Đoàn Thị Hương Hisyam Teh Poh Teik gọi quyết định không hủy truy tố đối với Đoàn Thị Hương là "đáng thất vọng". Nhóm luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương gọi quyết định này là "không công bằng".

"Đây là một sự phân biệt đối xử khi bên công tố thiên vị bên này hơn bên kia. Cả hai đều đưa ra biện hộ giống nhau tại tòa... Công tố viên đã quyết định không công bằng", hãng tin CNN dẫn lời ông Teh cho biết.

Phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương dự kiến nối lại vào ngày 1-4.



Cảnh sát Malaysia dẫn giải Đoàn Thị Hương ra tòa sáng nay. Ảnh: REUTERS

Hãng tin AFP đưa tin, sáng nay (14-3), bị cáo Đoàn Thị Hương đã được dẫn giải đến Tòa thượng thẩm Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia trong trang phục áo chống đạn, trùm khăn đỏ.

Phiên tòa sáng 14-3 được nối lại sau khi bị hoãn hôm 11-3 do những tình tiết bất ngờ liên quan đến việc hủy truy tố đối với bị cáo Indonesia Siti Aisyah.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bằng chất độc thần kinh VX ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia hôm 13-2-2017.