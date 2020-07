Hãng tin Reuters ngày 8-7 cho biết chính quyền Mỹ đã chính thức nộp đơn lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres để khởi động quy trình rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Một quan chức Washington cấp cao cho biết quyết định thực chất đã có hiệu lực từ ngày 6-7. Mỹ sẽ có thời hạn một năm để hoàn thành các thủ tục rút tư cách thành viên WHO và đáp ứng tất cả các nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng.



Tổng thống Donald Trump trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào tháng 2. Ảnh: AFP

"Tổng Thư ký đang trong quá trình xác nhận với WHO rằng Mỹ đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để rút tư cách thành viên tại cơ quan này hay chưa" - phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho hay.

Reuters cho hay một số thành viên đảng Dân chủ đã bắt đầu lên tiếng phản đối động thái của chính quyền ông Trump. Đơn cử, Thượng nghị sĩ Bob Menendez chỉ trích chiến dịch phòng, chống dịch COVID-19 của chủ nhân Nhà Trắng rất "hỗn loạn và rời rạc".

"Hành động của ông Trump không những không bảo vệ cuộc sống hay lợi ích của người Mỹ mà còn khiến bệnh tật ở Mỹ lây lan nhiều hơn và Mỹ sẽ phải đơn độc chống chọi" - ông Menendez cảnh báo.

Trong khi đó, ứng viên Tổng thống Joe Biden lập tức tuyên bố trên trang Twitter cá nhân rằng nếu đắc cử năm nay, ông sẽ đưa nước Mỹ tái gia nhập WHO.

"Người dân Mỹ sẽ an toàn hơn khi Mỹ gia nhập hệ thống y tế toàn cầu vốn đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay ngày đầu tiên làm Tổng thống tôi sẽ Mỹ gia nhập lại WHO và khôi phục sự lãnh đạo của Mỹ trên toàn cầu" - ông Biden cho hay.

Từ cuối tháng 5, Tổng thống Trump đã công bố quyết định "cắt đứt quan hệ" và đình chỉ các khoản hỗ trợ tài chính khoảng 400-500 triệu USD hàng năm cho WHO. Nhà lãnh đạo này tuyên bố WHO phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà dịch bệnh COVID-19 gây ra trên toàn thế giới vì năng lực chống dịch yếu kém.