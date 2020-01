Mỹ tăng cường an ninh sau vụ không kích diệt tướng Iran

“Chúng ta sẽ phải cảnh giác hết mức để ngăn chặn mối đe dọa này trong một thời gian dài sắp tới”, ông Blasio tuyên bố.

Việc này nhằm ngăn chặn cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra của Iran, sau cuộc không kích do Mỹ tiến hành đã giết chết vị tướng hàng đầu của nước này, ông Qassem Soleimani.

Thiếu tướng Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong vụ không kích ở Sân bay Quốc tế Baghdad ở Iraq, đài Al-Jazeera đưa tin ngày 3-1.

Ông Soleimani còn là người chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động quân sự bí mật bên ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa Hồi giáo.



Thiếu tướng Qassem Soleimani thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong vụ không kích ở sân bay quốc tế Baghdad, Al-Jazeera đưa tin ngày 3-1. Ảnh: CNBC

Thị trưởng New York trước đó cũng đã đưa ra một tuyên bố về cuộc không kích, nói rằng ông vô cùng lo lắng cho an ninh của thành phố New York và cả nước Mỹ.

“Với hành động không có sự chấp thuận của Quốc hội này, chính phủ Mỹ đã thật sự tuyên bố chiến tranh với Iran vào tối nay”, ông Blasio nói.

Sở cảnh sát Los Angeles cũng đã đưa ra tuyên bố sau vụ tấn công, cho biết họ đang theo dõi các sự kiện ở Iran.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với các lãnh đạo của các tiểu bang, địa phương, và cả các tổ chức quốc tế khác về bất kỳ sự việc nào có thể xảy ra”, sở cảnh sát cho biết.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ không kích vào sân bay Baghdad.

"Theo chỉ đạo của Tổng thống, quân đội Mỹ đã có hành động phòng thủ quyết đoán để bảo vệ các nhân viên ngoại giao Mỹ, bằng cách tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Iran”, Lầu Năm Góc cho biết.