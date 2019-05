Nga cảnh báo đáp trả nếu Mỹ triển khai radar sát biên giới

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Ngoại giao Nga ngày 23-5 cảnh báo Moscow có thể đưa ra biện pháp đáp trả nếu Mỹ hiện đại hóa cơ sở radar Globus 2 ở thị trấn Vardo, cực bắc Na Uy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow có mọi lý do để tin rằng cơ sở radar này sẽ được sử dụng cho mục đích giám sát nhằm vào Nga.



Trạm radar Globus 2 (giữa) được nhìn thấy ở Vardo, cực bắc Na Uy. Ảnh: AFP

Bà Zakharova thêm rằng cơ sở radar này sẽ trở thành một phần của hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo của Mỹ.



“Có mọi lý do để tin rằng radar này sẽ đặc biệt giám sát lãnh thổ Nga và sẽ trở thành một phần của mạng lưới phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ. Rõ ràng sự chuẩn bị quân sự kiểu này gần các biên giới Nga hay biên giới nước khác đều không thể cho qua. Do vậy, chúng tôi đang xem xét các biện pháp đáp trả để đảm bảo an ninh của nước mình”, đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bà Zakharova lưu ý rằng Nga đã nhiều lần bị chính quyền Na Uy từ chối tham vấn về vấn đề này.

Trạm radar Globus 2 do Mỹ tài trợ đặt tại quần đảo Vardo ở cực bắc Na Uy, cách biên giới với Nga chỉ 50km. Trạm Globus 2 do các nhân viên tình báo quân sự Na Uy đảm nhiệm.

Hồi tháng 4-2016, quân đội Na Uy thông báo hiện đại hóa trạm radar này trong thời gian 2017-2020 và dự kiến bao gồm một radar khác (Globus 3 đang được xây dựng).

Công tác nâng cấp trạm radar Globus 3 diễn ra giữa lúc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Romania.

Moscow nhiều lần bày tỏ quan ngại việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường hiện diện quân sự dọc các biên giới với Nga và ở châu Âu.