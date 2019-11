Nga đặt nhiều nghi vấn về cái chết của al-Baghdadi

Nga vẫn không thể xác minh tuyên bố của Washington về việc đã loại bỏ thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi, đài RT dẫn lời Ngoại trưởng Nga Vladimir Lavrov cho biết.



Ông Lavrov cho rằng mặc dù thủ lĩnh IS al-Baghdadi được cho là đã bị tiêu diệt vào cuối tuần trước, nhưng quân đội Nga vẫn chưa có đủ thông tin để tự tin xác nhận rằng đó là sự thật. "Chúng tôi muốn có thêm thông tin" - ông nói.



IS xác nhận Abu Bakr al-Baghdad, thủ lĩnh của nhóm đã chết. Ảnh: AP

"Tất cả đã được tuyên bố một cách đắc thắng và tưng bừng. Tuy nhiên, quân đội của chúng tôi vẫn nghiên cứu vấn đề này và cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể xác nhận điều gì về tuyên bố của Mỹ".



Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một cách hào hứng rằng các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã vô hiệu hóa thủ lĩnh khủng bố ở quốc gia Hồi giáo, bằng một cuộc đột kích vào ban đêm táo bạo ở phía tây bắc Syria. Tuy nhiên, tuyên bố của ông đã bị nhiều người hoài nghi, theo RT.

Lầu Năm Góc cũng đã công bố các cảnh quay do máy bay không người lái, được cho là bằng chứng về cuộc đột kích. Tuy nhiên, những hình ảnh trong đoan video đưa ra không có liên quan gì mấy đến việc thủ lĩnh IS đã chết, hay việc ông đã tự sát bằng cách tự kích nổ. Mỹ cũng cho biết những phần cơ thể của al-Baghdadi đã được chôn cất ngoài biển sau khi đã làm các thủ tục so sánh mẫu ADN.

Bộ Quốc phòng Nga còn bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng lực lượng Nga mở không phận dưới sự kiểm soát của họ ở Syria cho lực lượng Mỹ để hỗ trợ chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS.

Trước đó, Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đặt ra nhiều câu hỏi và nghi ngờ về việc liệu Mỹ có thực sự đã tiêu diệt được thủ lĩnh IS hay không.

Ông Konashenkov lưu ý đến việc quân đội Nga không hề hỗ trợ Mỹ tiến vào không phận Idlib trong chiến dịch Baghdadi. Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Nga cũng cảm thấy khó hiểu khi Mỹ tìm ra al-Baghdadi đang trú ẩn trong một khu vực do nhóm Jabhat al-Nusra kiểm soát.

“Trên thực tế, Jabhat al-Nusra luôn loại bỏ bất kỳ đại diện nào của IS trong khu vực của mình do coi đó là đối thủ quyền lực chính ở Syria. Bởi vậy, việc lãnh đạo IS có thể lặng lẽ ẩn náu trong lãnh thổ do nhóm này kiểm soát đòi hỏi ít nhất một số bằng chứng trực tiếp từ Mỹ hoặc những người tham gia khác trong hoạt động này”- ông Konashenkov lưu ý.

Tại sao Nga không công nhận chiến tích của Mỹ?

Tất cả những tuyên bố trên đã đặt ra một câu hỏi: Tại sao bộ Quốc phòng Nga lại đưa ra một phản ứng hoài nghi như vậy đối với chiến dịch của Mỹ? Trả lời cho câu hỏi này, nhà phân tích quân sự Anton Mardasov trên trang Al-Monitor đã đưa ra ba luận điểm chính.

Đầu tiên, chính bộ Quốc phòng Nga năm 2017 từng tuyên bố al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch ném bom. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Lavrov sau đó đã đưa ra những tuyên bố thận trọng hơn khi nói rằng chưa có bằng chứng nào chứng minh thủ lĩnh IS đã chết.

Hơn ai khác, Nga hiểu rõ rằng họ cần phải có bằng chứng trước khi chứng minh bất kỳ điều gì ở Syria. Đồng thời, Nga và Mỹ luôn thách thức khả năng của nhau trong việc tiêu diệt các thủ lĩnh IS hàng đầu.



Lầu Năm Góc cũng đã công bố các cảnh quay do máy bay không người lái, được cho là bằng chứng về cuộc đột kích. Ảnh cắt từ video.

Năm 2016, Abu Mohamed al-Adnani, một phát ngôn viên của IS bị tiêu diệt. Các chuyên gia nhanh chóng đặt ra những câu hỏi về tính xác thực. Và ngay sau đó, quân đội hai nước đã xác nhận việc tên này bị tiêu diệt chỉ cách nhau vài giờ.

Thứ hai, nhà phân tích quân sự Mardasov cho rằng, bộ Quốc phòng Nga đang tìm cách hạ thấp thành tích của Mỹ ở Syria. Ngay trước thềm chiến dịch đặc biệt, ngày 26-10, quân đội Nga đã cáo buộc Mỹ buôn lậu dầu Syria, làm giàu cho các nhà thầu quân sự tư nhân và các dịch vụ tình báo của Mỹ.

Trong phát biểu của mình, ông Konashenkov cũng nhấn mạnh, kể từ sau thất bại cuối cùng của IS ở Syria với sự hỗ trợ của không quân Nga vào năm 2018, cái chết của al-Baghdadi không có ý nghĩa gì đối với tình hình ở Syria cũng như hành động của những kẻ khủng bố còn lại ở Idlib.

Do đó, Moscow rõ ràng vẫn tìm cách duy trì vị thế độc tôn của mình trong cuộc chiến chống khủng bố và thẳng thắn chỉ trích những gì được coi là tiêu chuẩn kép của Mỹ. Nga cũng đã nhiều lần cáo buộc Mỹ đứng đằng sau giật dây các chiến binh IS để gây bất ổn tình hình.

Thứ ba, nếu Nga thừa nhận chiến dịch của Mỹ thành công, nó không khác gì việc tự thừa nhận rằng lực lượng đặc biệt của mình và Syria đã không thể ngăn al-Baghdadi đi tới khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.