Nhiều nước rút quân, sơ tán nhân sự khỏi Libya

Tình hình giao tranh ở Libya ngày càng căng thẳng sau khi Tướng Khalifa Haftar chỉ đạo đưa lính Quân đội Quốc gia Libya (LNA) từ TP Benghazi ở miền Nam đánh về thủ đô Tripoli ở miền tây do Thủ tướng Fayez Sarraj lãnh đạo.



Ngày 7-4 các nước bắt đầu rút quân và sơ tán nhân sự khỏi Libya do lo ngại an ninh ngày càng phức tạp hơn.

Gần nhất, hãng tin BBC dẫn thông tin từ Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết nước này đã sơ tán 15 thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Tripoli.

Trước đó cùng ngày Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Phi (AFRICOM) đã cho rút một số lượng quân Mỹ khỏi Libya, với lý do tình hình an ninh phức tạp, trang Stars and Stripes đưa tin.

Nhiệm vụ của AFRICOM tại Libya là hỗ trợ an ninh cho các nhân vật ngoại giao, thực hiện các chiến dịch chống khủng bố, thúc đẩy tình hữu nghị, cải thiện an ninh khu vực. AFRICOM là lực lượng dẫn đầu chiến dịch không kích IS ở Libya.



Tướng Thủy quân lục chiến, Tư lệnh AFRICOM Thomas Waldhauser (phải) và Đại sứ Mỹ tại Libya Peter Bodde (trái) trong một lần gặp Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj (giữa). Ảnh: ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI LIBYA



Mỹ ủng hộ chính quyền Tripoli và AFRICOM cho biết đến lúc này chính quyền của Thủ tướng Fayez Sarraj vẫn chưa yêu cầu AFRICOM hỗ trợ quân sự ngăn chặn lính của Tướng Haftar. AFRICOM khẳng định tuân thủ với cam kết vì sự an ninh và ổn định Libya vốn có lợi cho an ninh khu vực.

Trong ngày, công ty dầu khí Ý Eni quyết định sơ tán toàn bộ công dân Ý khỏi Libya.

Liên Hiệp Quốc (LHQ) dự kiến sẽ rút các nhân viên ít quan trọng. Có thể nói LHQ đã rất bất ngờ với diễn biến này. Cuộc tấn công của lính Tướng Haftar và sự đáp trả của lực lượng ủng hộ chính quyền Tripoli có nguy cơ phá hủy kế hoạch tìm sự thống nhất về lộ trình bầu cử nhằm khôi phục ổn định cho Libya sau 8 năm nội chiến kể từ khi lãnh đạo Muammar al –Qaddafi bị phe nổi dậy được NATO cũng hộ giết năm 2011.





Tướng Haftar (phải) trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres (trái) tại Benghazi (Libya) ngày 5-4. Ảnh: AFP



Tuy nhiên theo dự kiến thì LHQ sẽ tổ chức một hội nghị quốc gia ở Libya vào giữa tháng này với sự tham gia của các phe ở Libya, bàn khả năng tổ chức bầu cử nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Tướng Haftar nhận được sự ủng hộ của Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Nga, Pháp. Thủ tướng chính quyền Tripoli Fayez Sarraj triệu tập đại sứ Pháp tại Libya Béatrice du Hellen để phản đối việc Pháp ủng hộ các lực lượng của Tướng Haftar.

Trong khi đó Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt viết trên Twitter: “Không có lý lẽ nào biện minh cho hành động tiến đánh Tripoli của LNA”.



Ông Jeremy cho biết đang theo dõi chặt tình hình và sẽ bàn “các bước đi kế tiếp” với Liên minh châu Âu ngày 8-4.