Tổng thống Mỹ Joe Biden khẩn khiết kêu gọi người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi nước này đối mặt với nguy cơ của một làn sóng dịch mới, hãng tin Reuters cho hay.

Sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm mới ở Mỹ đang làm dấy lên lo ngại về một làn sóng COVID-19 mới với đặc điểm chính là sự lây lan của biến thể Delta và ở những nơi có tỉ lệ tiêm chủng thấp.

Trong bài phát biểu hôm 19-9, ông Biden nhấn mạnh rằng bốn bang Arkansas, Florida, Missouri và Nevada - đều có tỉ lệ tiêm chủng thấp - chiếm tới 40% số ca nhiễm mới trong bảy ngày trước đó.



Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng hôm 19-7. Ảnh: REUTERS

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), 73/75 hạt của bang Arkansas có tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 ở mức “đáng kể” hoặc “cao”.

Ông Biden nói rằng sự phục hồi của nền kinh tế phụ thuộc vào việc kiểm soát dịch. Do đó, Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân “làm ơn, hãy đi tiêm vaccine” và “đi tiêm vaccine ngay”.

Theo chuyên trang thống kê worldometers.info, lần đầu tiên trong 10 tuần qua, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Mỹ đã vượt mức 40.000 vào hôm 16-7. Trước đó, số ca nhiễm mới trong mỗi 24 giờ có lúc đã giảm xuống mức chỉ hơn 8.000 (ngày 20-6).

Xét theo tổng số ca nhiễm kể từ đầu dịch, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 35 triệu ca nhiễm, bao gồm gần 625.000 trường hợp tử vong.

Theo Reuters, trong 30 ngày qua, số ca COVID-19 có triệu chứng nặng, cần nhập viện đã tăng 21%. Số ca tử vong trong bảy ngày qua cũng tăng 25% so với tuần trước đó. Trung bình mỗi ngày từ 12-7 tới 18-7, số ca tử vong vì COVID-19 mỗi ngày là gần 260.

Tờ The New York Times thống kê rằng thủ đô Washington D.C. và 20 bang đã hoàn thành mục tiêu mà Tổng thống Biden đặt ra về việc tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 cho từ 70% số người trưởng thành. Hai vùng lãnh thổ là Guam và Puerto Rico cũng hoàn thành mục tiêu này. Tuy nhiên, một số nơi vẫn có diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Cuối tuần qua, hạt Los Angeles của bang California đã yêu cầu người dân thực hiện trở lại quy định đeo khẩu trang. Thị trưởng Bill de Blasio của TP New York (bang New York) thì tuyên bố không có ý định tái áp đặt lệnh đeo khẩu trang mà sẽ gia tăng gấp đôi năng lực tiêm chủng. Cả California và New York đều đạt tỉ lệ tiêm chủng trên 70%.

Mỹ cũng nỗ lực giảm nguồn lây từ những người nhập cảnh. CDC hôm 19-7 đã nâng cảnh báo đối với hoạt động di chuyển tới Anh lên mức 4, mức cao nhất. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân không đi đến Anh vì lo ngại về COVID-19. Trước đó, từ tháng 5, Mỹ đã hạ cảnh báo đối với Anh xuống mức 3.

Theo thang cảnh báo của CDC, Anh cùng 56 quốc gia, vùng lãnh thổ khác bị xếp vào nhóm nguy cơ liên quan tới COVID-19 “rất cao”. Người dân Mỹ được khuyến cáo tránh đến những quốc gia, vùng lãnh thổ này và cần tiêm đủ hai mũi vaccine nếu bắt buộc phải đi.

Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Anh đã tăng nhanh, có lúc vượt 50.000 (ngày 16-7 và 17-7). Hàng trăm ngàn người dân Anh đã nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, đang được yêu cầu cách ly và điều trị tại nhà.