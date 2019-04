Ông Bolton: Mỹ trừng phạt Venezuela để cảnh báo Nga

Theo hãng tin RT, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ áp vào Venezuela là “lời cảnh báo” đối với các thế lực bên ngoài, trong đó có Nga, khi triển khai khí tài quân sự ủng hộ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông John Bolton nói rằng các nước lớn như Nga nên xem các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Venezuela là lời cảnh báo vì sự giúp đỡ đối với chính quyền Tổng thống Nicolas Madudo vốn bị Washington coi là “bất hợp pháp”.



Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: REUTERS



Theo ông Bolton, việc Nga gần đây triển khai máy bay quân sự tới Venezuela đã đặt ra mối đe dọa cho an ninh trong khu vực. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh hành động “khiêu khích” của Nga là mối đe dọa đối với “hòa bình và an ninh quốc tế”.



“Hôm nay, chúng tôi tự hào tuyên bố rằng: Học thuyết Monroe vẫn tồn tại và duy trì tốt”, ông Bolton nói. Học thuyết Monroe do cố Tổng thống Mỹ James Monroe đưa ra từ năm 1823 với mục đích ngăn chặn các nước châu Âu can thiệp vào các khu vực mà Mỹ coi là sân sau của mình, trong đó có Mỹ La-tinh.

Hôm 23-3, hai máy bay Nga hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetia của Venezuela, chở theo một quan chức cấp cao và gần 100 binh sĩ. Mỹ khẳng định nhóm binh sĩ này gồm các lực lượng đặc biệt và chuyên gia an ninh mạng được Nga huy động để bảo vệ chính quyền Tổng thống Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó yêu cầu Nga rút quân khỏi Venezuela, đồng thời nhấn mạnh ông vẫn chưa loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào quốc gia Nam Mỹ này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28-3 bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ về việc rút lực lượng quân sự khỏi Venezuela, khẳng định các binh sĩ Nga được triển khai đến đây để "thực hiện các thỏa thuận trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự và sẽ ở lại đến chừng nào cần thiết".

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov khẳng định chuyên gia và vũ khí của Nga được đưa đến Venezuela theo những hợp đồng quân sự ký kết từ trước. Theo ông Peskov, Nga không can dự vào vấn đề nội bộ Venezuela và Moscow kỳ vọng các quốc gia khác cho phép quốc gia Nam Mỹ này tự định đoạt số phận của họ.

Chính quyền Tổng thống Trump đã liên tục gây sức ép yêu cầu Tổng thống Maduro từ chức, đồng thời công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời.

Sau khi Nga triển khai lực lượng tới Venezuela, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố nước này sẽ "không khoanh tay đứng nhìn Nga làm gia tăng căng thẳng" và kêu gọi Moscow "ngừng hành động thiếu tính xây dựng".

Mỹ áp trừng phạt mới vào Cuba, Venezuela, Nicaragua

Phát biểu tại một sự kiện ở Miami, Florida hôm 17-4, ông Bolton thông báo Mỹ áp lệnh trừng phạt mới vào ba quốc gia Cuba, Venezuela và Nicaragua, theo đài Press TV.

Theo đó, ông Bolton nói rằng Mỹ đang bổ sung năm cái tên liên quan đến các tổ chức quân sự và tình báo của Cuba vào danh sách đen trừng phạt của mình, trong đó có cả hãng hàng không Aerogaviota của quân đội.

Ông Bolton nói rằng Washington đã lên kế hoạch đưa ra những giới hạn mới về chuyển tiền tới Cuba và những thay đổi để chấm dứt việc sử dụng các giao dịch cho phép Havana tránh né các lệnh trừng phạt và có quyền tiếp cận các đồng tiền mạnh.



Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: USA TODAY

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ hạn chế các chuyến đi của những công dân Mỹ không có người thân ở Cuba và hạn chế chuyển tiền của công dân nước này sang Cuba trong khoảng 1.000 USD một quý, theo đài Al-Jazeera.



Cuba nằm trong số các nước ủng hộ chính phủ của ông Maduro là chính phủ duy nhất hợp pháp ở Venezuela.

Ông Bolton tuyên bố những lệnh trừng phạt mới với Ngân hàng Trung ương Venezuela nhằm ngăn chặn ngân hàng này tiếp cận với đồng USD. Ông Bolton cho hay lệnh trừng phạt mới còn nhằm vào Ngân hàng Corporativo (tên khác là Bancorp) của Nicaragua và ông Laureano Ortega, con trai của Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega.

Bancorp trước đó đã bị trừng phạt vì có liên quan tới Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PDVSA của Venezuela.

Mỹ gần đây đã đe dọa Nicaragua với việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng 2 cảnh báo rằng “số ngày của Tổng thống Ortega đang được đếm” và “người dân Nicaragua sẽ sớm được giải phóng”, theo RT.