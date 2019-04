Ông Guaido sẽ mất quyền miễn trừ nghị viện và bị bắt?

Tòa án Tối cao Venezuela ngày 1-4 cho biết Hội đồng Hiến pháp – một thực thể quyền lực cao hơn cả Quốc hội – sẽ bàn về chuyện có tước quyền miễn trừ nghị viện của lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội Venezuela và là tổng thống tự xưng Juan Guaido hay không.

Điều này một khi xảy ra sẽ mở đường cho việc bắt giam ông Guaido, hãng tin Reuters cho biết.



Tuy nhiên, Hội đồng Hiến pháp do đảng Xã hội kiểm soát vẫn đang miễn cưỡng hành động chống ông Guaido. Lý do chính là do sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng cùng áp lực quốc tế không được bắt giữ nhân vật này, Reuters cho biết.



Hội đồng Hiến pháp sẽ bàn về chuyện có tước quyền miễn trừ nghị viện của lãnh đạo đối lập, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, tổng thống tự xưng Juan Guaido (giữa) hay không. Ảnh: AFP



Tòa án Tối cao Venezuela cũng nhắc lại chuyện cấm rời khỏi đất nước. Văn phòng Tổng công tố Venezuela đã mở một cuộc điều tra nhằm vào ông Guaido nhưng không ra chỉ đạo bắt giữ hay chính thức cáo buộc ông này vì bất cứ tội danh gì.

Về phần mình, ông Juan Guaido đã bác bỏ những cáo buộc của tòa án cũng như của Tổng thống Maduro là bất hợp pháp. Ông Guaido tiếp tục kêu gọi ông Maduro từ chức.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 1-4 quyết định thay Bộ trưởng Điện lực Luis Motta trong bối cảnh liên tục xảy ra mất điện diện rộng trên toàn quốc dẫn tới hàng loạt cuộc biểu tình trong cả nước cả tuần qua.

Vị trí của ông Motta sẽ được kỹ sư điện Igor Gaviria thay thế, Tổng thống Maduro cho biết khi phát biểu trên truyền hình.

Trước đó một ngày, chính phủ của ông Maduro thông báo bắt đầu thực hiện chương trình chia khẩu phần điện cho dân, tuy nhiên chưa có thông tin cụ thể là chương trình này sẽ thực hiện như thế nào và khi nào thì bắt đầu.



TP Maracaibo tối tăm trong cảnh mất điện vào đêm 31-3. Ảnh: REUTERS



Ông Maduro đổ lỗi cho cả Mỹ và phe chống đối trong nước đã “tấn công” vào nhà máy thủy điện chính của Venezuela gây mất điện trên diện rộng.

Trong ngày 1-4, ông Guaido kêu gọi người ủng hộ tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chuyện mất điện và khan hiếm nước sinh hoạt.

Hãng AP dẫn lời ông Guaido, việc cúp điện là do chính phủ bỏ bê, không kiểm soát, chứ không phải là phá hoại như phía chính phủ nói.

Phát biểu tại trường đại học Caracas vào sáng 1-4 (giờ địa phương), ông Guaido tuyên bố: “Chúng ta phải đoàn kết, phải tổ chức cuộc biểu tình lớn nhất để phản đối những gì đang xảy ra”.

Ngày 1-4, các cuộc biểu tình vẫn đang diễn ra tại nhiều khu bình dân ở thủ đô Caracas. Nhiều nhóm người phong tỏa các con đường yêu cầu chính phủ Venezuela khôi phục việc cung cấp nước và điện.