Ông Trump cấm một 'cô dâu IS' trở về Mỹ

Viết trên Twitter ngày 20-2 , Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã chỉ thị Ngoại trưởng Mike Pompeo không cho phép Hoda Muthana, 24 tuổi, một phụ nữ sinh tại Mỹ, quay về nước sau thời gian tới Syria kết hôn với tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và thực hiện vai trò như một tuyên truyền viên của tổ chức này, theo đài BBC.

Cụ thể, Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 20-2 nói rằng “cô dâu IS” Hoda Muthana không phải công dân Mỹ và không được phép trở lại nước Mỹ.



Cô Hoda Muthana. Ảnh: New York Post

"Hoda Muthana không phải là công dân Mỹ và sẽ không được nhận vào Mỹ. Cô ấy không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, không có hộ chiếu Mỹ hợp lệ, không có quyền hộ chiếu, cũng không có thị thực tới Mỹ. Chúng tôi tiếp tục khuyên tất cả công dân Mỹ không nên tới Syria” - Ngoại trưởng Pompeo nói trong một tuyên bố.



Động thái từ chối tiếp nhận cô Muthana được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump mới đây thúc giục Anh và các nước châu Âu khác hãy hồi hương và đưa ra xét xử các chiến binh IS bị bắt trong trận chiến cuối cùng chống lại đội quân cờ đen này. Ông cảnh báo nếu họ không làm vậy thì các lực lượng người Kurd do Mỹ dẫn đầu sẽ buộc phải trả tự do cho các đối tượng.

Đài BBC cho hay trường hợp của cô Muthana có nhiều tương đồng với Shamima Begum, sinh ở Anh nhưng rời London đi gia nhập IS năm 2015. Thiếu nữ này đã bị tước quốc tịch Anh và giờ đây lên tiếng ngỏ ý muốn trở về nước.

Ông Hassan Shibly, luật sư của gia đình cô Muthana, nói rằng thật vô lý khi Tổng thống Trump hối thúc các quốc gia châu Âu hồi hương các công dân nước mình là phần tử IS nhưng giờ đến lượt công dân Mỹ thì lại giở trò.

Ông Shibly nói với đài ABC News rằng: “Chính phủ Tổng thống Trump tiếp tục các nỗ lực tước quyền công dân nước họ một cách vô lý. Hoda Muthana có hộ chiếu Mỹ hợp lệ và là một công dân Mỹ. Cô ta sinh ra ở Hackensack, bang New Jersey vào tháng 10-1994, vài tháng sau khi cha cô thôi làm nhà ngoại giao”.



Một thành viên của lực lượng an ninh Iraq xé bỏ một tấm băng-rôn in lá cờ của IS. Ảnh: AFP

Cô Muthana lớn lên ở bang Alabama nhưng lên đường sang Syria để gia nhập IS khi 20 tuổi. Cô gái này đã nói dối gia đình là đi dự một sự kiện của trường đại học ở Thổ Nhĩ Kỳ.



Tờ The New York Times cho hay, cô Muthana khẳng định cô đã xin và được cấp một hộ chiếu Mỹ trước khi rời đi Thổ Nhĩ Kỳ. Trong các video tuyên truyền, người phụ nữ này cũng được thấy đang cầm trên tay hộ chiếu Mỹ của mình.

Theo giới phân tích, lập luận của chính phủ Mỹ dường như xoay quanh sự thật rằng cha của cô Muthana là một nhà ngoại giao Yemen. Hầu hết mọi người sinh ra ở Mỹ đều được cấp quốc tịch ngay khi sinh ra nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Theo đạo luật nhập cư và quốc tịch, người sinh ra ở Mỹ là con nhân viên ngoại giao nước ngoài không tự động được xem là công dân Mỹ khi ra đời.

Tuy nhiên, luật sư của cô Muthana tuyên bố người cha không còn là một nhà ngoại giao nữa khi cô sinh ra.

Theo đài BBC, cô Hoda Muthana bày tỏ hối tiếc khi đã rời khỏi nước Mỹ để gia nhập IS cách đây bốn năm và muốn đưa con trai 18 tháng tuổi từ Syria trở về với gia đình ở bang Alabama.

"Tôi ước tôi có thể thoát khỏi mạng hoàn toàn, thoát khỏi trí nhớ của mọi người vĩnh viễn... Tôi hối hận... Tôi hy vọng Mỹ không nghĩ tôi là một mối đe dọa với họ, và tôi hy vọng họ có thể chấp nhận tôi. Tôi chỉ là một người bình thường bị tẩy não và hy vọng điều đó không bao giờ lặp lại nữa" – cô Muthana trả lời phỏng vấn đài ABC News.

Theo tờ The Independent, cô Muthana trốn khỏi IS ba tuần trước. Cô kể cha của đứa bé 18 tháng tuổi đã chết. Hai người chồng trước đó của cô đều là chiến binh IS cũng đã chết.

Cô Muthana bị các lực lượng người Kurd bắt giữ và đang ở một trại tị nạn do người Kurd điều hành ở miền Bắc Syria.